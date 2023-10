Felbátorodtak a vépiek, szívesen adják el a felesleget, és érkeztek kistermelők a környékbeli településekről is. Eperpalántákat, céklát, almát, szörpöket, savanyúságot kínált a Bartók utcából Pathy Csaba és a felesége. A Batthyány utcában lakó Tóthné Horváth Teréz asztalán sárgarépát, zöldséget, salátát, fokföldi ibolyát, virágot is láttunk. A kovászos kenyereit, puszedliket, kekszeket hamar elkapkodták, a mézeit mutatta Auer Zsuzsanna. Novák Tamásné Marika megint nagy választékkal és gondosan elrendezett standdal várta a vevőit.

Forrás: Tóth Kata

Szárított fűszerekkel, mángolddal, friss tormával, édesköménnyel és birsalmasajttal is készült. Bokor-Kajcsos Tímea és a fia, Habda Bálint házi tésztáit, kompótjait, savanyúságait, pogácsáját, kakaós csigáját és kenyereit is vitték a vevők. A tanakajdi Tóth Bálint méhész virágport, propolisz tinktúrát is árusított a sok-sok fajta méz mellett. Saját készítésű mindenszenteki koszorúkat árult Jánosi Johanna. Ahogy az első alkalommal jelen lévők, úgy a később csatlakozók is mind nagyon jó ötletnek tartják a termelői piacot. Nemkülönben a vásárlók, akik ötleteket kaphattak a fogyasztásról, eltartásról, tárolásról.