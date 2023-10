Ahogy arról a nyáron beszámoltunk, egy szünidejét otthon töltő kislány szülei gondolták úgy, hogy gyermekük szórakoztatására megalkotják Lujzát, aki az Alkotmány úti lakótelep járdáján tekeregve csal mosolyt azóta az arra járók arcára. A kőkígyó azóta alaposan megnőtt, és még Kondora István, Sárvár polgármestere is meglátogatta az unokáival. Arról pedig augusztusban adtunk hírt, hogy Lujza híre még az ország másik felére is eljutott. Egy Csongrád-Csanád vármegyei település, Nagymágocs néhány lelkes lakója a sárvári kőkígyó mintájára maga is megalkotta sajátját, amit Klaunak neveztek el. Azonban itt még nem álltak meg, Klau egy társat is kapott: Robit, a kőcsigát. Sőt, a család a közeljövőben egy újabb taggal, Ilussal, a krokodilussal is bővül majd - ígérik. A kőállatkák így már nem csak Vasban, de a csongrádi község egy-egy pontján is mosolyt csalnak a járókelők arcára. És ahogy Lujza, ők is szeretnének minél nagyobbra nőni!

Sárvár közösségi oldalán kedden pedig arról számoltak be, hogy Lujza október közepére már több mint 50 méter hosszú lett. Mint olvasható, Lujza nagyot nőtt a nyár óta. Aki még nem látta az Alkotmány utca csodáját, annak nem érdemes tovább halogatnia a sétát, mert a kőkígyó hamarosan téli álomra szenderül, az alkotói biztonságosabb helyre viszik.