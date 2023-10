Az ELTE minden évben válogatót szervez a verseny iránt érdeklődőknek. Ezen IMC-s feladatsorokhoz hasonló, angol nyelvű problémákat kell megoldaniuk a jelölteknek. Az egyetem képviseletében idén az öt legmagasabb pontszámot elért hallgató mehetett Bulgáriába, köztük a nemesbődi, másodéves Horváth Áron. – Egy hetet töltöttünk Bulgáriában, eközben két napon kellett megoldani a matematika különböző ágaiból (gráfelmélet, lineáris algebra, valós függvénytan) összeállított, egyetemi szintű tudásanyagot igénylő, angol nyelvű feladatokat, melyekre mindkét versenynapon öt órát kaptunk – számolt be az egyetemista – Nyomtatott szótáron kívül semmilyen segédeszközt nem használhattunk. – Számomra az egyik nehézséget az okozta, hogy a hagyományos szótárakban nem szereplő magyar matematikai fogalmaknak nem mindig ismertem az angol megfelelőjét, így a bizonyítások egy-egy lépését hosszú sorokon keresztül kellett levezetnem, miközben magyarul két sorban is leírhattam volna. Az is nehezítette a helyzetet, hogy a verseny teljes időtartama alatt rendkívül meleg volt.

38- 39 fokos kinti hőmérséklet és alacsony páratartalom mellett kellett naponta öt órát koncentrálni a megoldandó problémákra. A pihenőnapokon pedig kirándulásokon vehettek részt a versenyzők. A verseny díjazása az elért pontok alapján, sávokban történik. Áron, pontszáma alapján az előkelő első díjat érdemelte ki. Az egyetem csapatából még egy társa végzett ebben a kategóriában, a többiek pedig második, vagy harmadik díjat szereztek. Az abszolút győztes egy szentpétervári egyetem hallgatója lett. – Hazautazásunk elég viszontagságosra sikerült. Repülőgépünk nagy viharba keveredett Szerbia felett. A gyakorlott utazókat is megviselte az élmény. Végül hat óra késéssel érkeztünk meg Budapestre – meséli élményeit az egyetemista. – Abszolút sikerként éltem meg a versenyt – összegez. – Sok új élménnyel gazdagodtam, megismertem új embereket, gyönyörű tájakat láttam. Emellett több nagyon nehéz matematikai problémát is megoldottam, ami számomra ugyanolyan örömöt jelent. Remélem, jövőre is sikerül majd olyan jól megírnom a válogatót hogy bekerüljek az ELTE csapatába és újra elutazhassam az IMC-re.