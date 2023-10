A munkaterület átadásán jelen volt többek között Kondora István polgármester, Horváth László tervező, valamint a kivitelező cég munkatársai. Az elkövetkező időszakban az utcában hat méter szélességben, 364 méter hosszan aszfaltozzák le az útpályát. A meglévő járda helyén széles aszfaltburkolatú járdát építenek mindkét oldalon, és felújítják a vízelvezető árkokat és a kapubejárókat is. Az utcában kétoldali süllyesztett szegélyes, párhuzamos parkolósáv készül, negyvennyolc parkolóval.

A felújítás a TOP Plusz belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázata révén, körülbelül 330 millió forintból újulhat meg. A felújítás teljes útzár mellett zajlik, amely csütörtökön már érvénybe is lépett, így csak az ott élők mehetnek be a két hónapig tartó kivitelezés ideje alatt. A munkálatok a járda feltörésével kezdődtek el. A lakók a hétvégi lomtalanításkor kitehetik a házuk elé a lomokat, mert a lomtalanítást végző gépjárművek bemehetnek majd a hulladékért. Fekvőrendőröket is fognak az utcában telepíteni, melyek a Nádasdy utca irányából a Batthyány utca felé való átjutást könnyítik meg – ismertette Kondora István, aki egyúttal a munkálatok idejére a lakosság türelmét kéri.