A csepregi képviselő-testület a legutóbbi ülésén két közbeszerzési eljárást is elindított, egyik a villamos energia beszerzésére irányul. Azt remélik a városban, hogy a lejáró szerződés helyébe lépő új megállapodást kedvezőbb feltételekkel köthetik majd meg, ezáltal csökkentve a rezsit.

A másik eljárás a város úthálózatának felújításával kapcsolatos. A TOP Plusz, élhető és fenntartható komplex városfejlesztési pályázat keretében a város önkormányzata korábban 600 millió forint kormányzati támogatást nyert el. A pénzösszeg egyik részéből a művelődési ház újul meg, a fennmaradó részt pedig az infrastruktúrára lehet fordítani.

Azt, hogy mi minden újul meg, illetve létesül Csepregen, Horváth Zoltán polgármester részletezte.

- A polgármesteri ciklusom egyik fontos pályázata a mostani, ebbe ugyanis főként olyan elemek kerültek bele, amelyek korábban a közmeghallgatásokon felmerültek – kezdte a városvezető. – Fekvőrendőröket helyezünk ki az óvoda, az általános iskola közvetlen környezetében. Gyalogátkelő lesz az egészségház és a polgármesteri hivatal közötti útszakaszon. Városunkban is probléma, hogy kevés a parkoló. A Kossuth Lajos utca elejétől mintegy százötven méter hosszan mindkét oldalon több mint harminc parkolóhelyet alakítunk ki, úgy hogy közben fákat is ültetünk. A Répce-híd felújításakor a Bognár Ignác és a Bercsényi utcán keresztül ment a járműforgalom. Ez pedig az utak felületén nyomott hagyott. Most a Bognár Ignác utcát újra aszfaltoztatjuk, egyúttal a vízelvezetést is megoldjuk. A Malomkertben pedig egy futópályát szeretnénk kialakítani.

A polgármester kiemelte, teljes egészében megújul a Dózsa utcában az alsóvárosi park. Újraálmodott miliő lesz itt, sétálóösvényekkel, kiülőkkel. A közeli idősek otthona lakói minden bizonnyal szívesen sétálnak ki a parkba. A Fő térre pedig okospadokat telepítenek.

A polgármester reméli, a kivitelezés egy része már idén elkezdődhet. A közbeszerzést most kiírták, a következő lépése az elbíráslás, a kivitelező kiválasztása lesz.

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője üdvözölte az új fejleményeket.

- Csepreg megújítása érdekében eddig is sokat léptünk előre az elmúlt évtizedben – fogalmazott Ágh Péter. – Utak és közintézmények újultak meg. Most újabb lépést mentünk előre a város építésénél.