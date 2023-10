Tavasszal még akadtak, akik azt terjesztették: végleg bezárt a séi kisbolt. Lapunk is foglalkozott a témával. A település polgármestere, Nagy Róbert és a kereskedelmi egységet működtető Szombathelyi COOP Zrt. vezérigazgatója, Kiss Zoltán is cáfolta a tévhíreket. Már akkor szóltak arról: leltározás után kinyit az üzlet, és hamarosan megkezdődik a felújítása is.

– Minden így történt – erősítette meg kérdésünkre Nagy Róbert. Hozzátette, a munkák a nyár derekán kezdődtek: cserélték a nyílászárókat, szigetelték az épületet, annak homlokzatát és oldalfalát újraszínezték, a belső tereket is újrafestették. Mindehhez a magyar kormány nyújtott támogatást: mintegy 1,8 millió forinthoz jutott a Magyar falu programban a boltot üzemeltető zrt.

– A beruházásnak köszönhetően még szebb lett a településkép, hiszen az üzlet Sé központjában található. Az idősek számára pedig nagyon fontos, hogy mindennapi bevásárlásaikat helyben intézhetik – mondta el Nagy Róbert, aki nem titkolja, az elmúlt mintegy egy évben sűrűn kopogtatott Kiss Zoltán vezérigazgatónál, hogy megszépüljön az épület.