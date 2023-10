Kránicz Ferenc polgármester lapunk érdeklődésére elmondta: a Vadása-tó melletti út első két szakaszát korábban a Magyar falu program támogatásából tudták rendbe tenni. Az első, futballpályáig tartó részt Őrimagyarósddal közösen újították fel, a második ütemben a parkolókig tudták elvégezni a munkát, amelyet most saját erőből folytattak mintegy 430 méteren.

– A mostani felújítással elértük a falut, az első házig tudtunk új burkolatot csináltatni. Évekig gyűjtöttünk erre a beruházásra, amely nemcsak a helyiek, hanem a vendégek szempontjából is fontos. Még egy nagyjából 250 méteres szakasz vár felújításra a Fő útig, arra most nem volt fedezet, bízunk abban, hogy a jövőben arra is sor kerülhet – mondta a polgármester.