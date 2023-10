A nyári hónapokban a rágcsálók kellő táplálékot találnak maguknak a természetben, azonban a tél közeledtével kezdenek behúzódni a lakóházak és melléképületek közé. Palkó László elmondta: a rágcsálók okozta első roham akkor történik meg, miután a kisemlősök felették a szántőföldeken elhullott szemestakarmányt. Most, hogy elkezdődött a kukorica aratása, ismét kihúzódnak az agglomerációból a földekre. Aztán rövidesen, amikor újra elfogy a takarmány, visszatérnek a lakóházak közé, hogy télire szállást és élelmet találjanak maguknak. A szakembertől megtudtuk: a mezei pockok és egerek a leggyakoribb vendégek a házaknál. Az ellenük való védekezést pedig jó, ha már az épületeken kívül, az udvarokban megkezdjük – tanácsolja. – Az elsődleges cél, hogy a házon kívül a megfelelő irtószerrel megállítsuk az áradatot – fogalmaz, majd hozzáteszi: a jogszabályok a külső, zárható szerelvényekben kihelyezett, véralvadásgátlót tartalmazó irtószerek használatát teszik lehetővé.

Ezek esetében az elhullás később következik be, mint a fogyasztás, így az egész család „fel tudja venni” az irtószert anélkül, hogy gyanút fogna. A szerelvények kihelyezésénél különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az irtószer semmilyen körülmények között ne tudjon kiszóródni, ahogy arra is, hogy a gyermekek és négylábú kedvenceink és haszonállataink se tudjanak a méreganyaghoz hozzáférni. Házon belül a kombinált – irtószeres és csapdás – védekezést javasolja, ugyanis ha egy hat-nyolc egyedet számláló populáció beköltözik az épületbe, tapasztalata szerint közel a felét lehet a fizikai csapdával megfogni, hiszen, amint látják, hogy szenvednek a társaik, nem fognak a csapda közelébe menni. Viszont az irtószer hatására lassabbak, tompábbak és egyúttal óvatlanabbak is lesznek, könnyebben besétálnak a csapdába.

A szakember elmondta: a szabadban alkalmazható irtószerekhez gabonaalapú készítmények formájában lehet hozzájutni, a lakásban – a régebben előszeretettel alkalmazott tubusos egérragasztók helyett – olyan ragasztós eszközöket kell alkalmazni, amelyeknek a ragasztója előre bekevert csalogató anyagot tartalmaz. Az aromaanyagok jellemzően sütemények és gyümölcsök aromáját tartalmazzák, ezzel együtt a szakember ajánlja a kis mennyiségű csokoládé (esetleg sajt vagy dió) kihelyezését is – ügyelve arra, hogy ne legyen túl nagy darab, mert azt ki tudja lopni a rágcsáló a csapdából.