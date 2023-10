Az eseményt Horváth Imre nyitotta meg. Elmesélte, hogyan pattant ki a fejéből ez az őrült ötlet – ahogy ő fogalmazott. A fő indikátor az alábbi kérdés: "Mi az, ami még nem volt, ami még senkinek nem jutott eszébe?" A karnagy kifejtette: a zene és a tánc mindig kéz a kézben jártak, nem ördögtől való elgondolás a klasszikus zenére mozgás – gondoljunk csak a balettre. Egy diszkóban improvizatív mozgás történik könnyűzenére, komolyzenére azonban nem szoktunk önfeledten táncolni. Pedig lehet. Ami tehát még senkinek nem jutott eszébe - eszébe jutott Horváth Imrének (akinek régóta sikeres ismeretterjesztő komolyzenei sorozata is van).

-A lényeg a teljes átszellemülés, hogy csak a klasszikus zenére figyeljünk, a lélek táncának is nevezhetjük az itteni élményt - adott instrukciót a karnagy. A bevezetés után gyakorlatban is megmutatta, mire gondol: elindította az első klasszikus zenét és elkezdett mozogni rá. Az elején a közönség még bátortalan volt, ülve nézte végig a karnagy mozdulatait. Ravel, Mozart és Muszorgszkij darabjai mellett Bach egyházi dallamai is felcsendültek. A harmadik zenére beindult a buli, a részvevők is feloldódtak és sokan csatlakoztak a tánchoz – kortól függetlenül. Aki lemaradt az egyedi szórakozásról, pótolhatja: Horváth Imre újabb alkalmakat is tervez. Az első este nem mindennapi élmény volt, a tánc- és zenekedvelők biztosan jól fogják érezni magukat, ha ellátogatnak a következő komolyzenei diszkóba.