Baktériumfertőzés a tuberkulózis, a Mycobacterium tuberculosis okozza. Leggyakrabban a tüdőt érinti (pulmonális tuberkulózis). A tüdőbe jutó baktérium a nyirokcsomókban okoz először lokális fertőzést, onnan átterjedve a tüdőben szétszórt gócok alakulnak ki (miliáris tbc), de megbetegítheti a gyomor-bélrendszert, a húgy- és ivarszerveket, a csontokat, a bőrt vagy akár a központi idegrendszert agyhártyagyulladást okozva – utóbbi halálos végű lehet, ha késik a felismerés és a kezelés. Kórokozója elsősorban cseppfertőzéssel terjed: a fertőzött személy terjeszti köhögéssel, tüsszentéssel vagy nyállal. A fertőzött tárgyak, ételek is veszélyesek lehetnek és szexuális úton is terjedhet, veszi sorra Schneider Ferenc főorvos, az Infektológiai Szakmai Tagozat titkára.

A leggyakoribb, a tüdőt érintő betegség a leírások szerint az általános állapot fokozatos leromlását okozza. Tünetei lehetnek a köhécselés, köhögés, gyakori hőemelkedés, izzadékonyság, amelyek a mellkas betegségére irányítják a figyelmet. Jó hír, hogy a TBC gyógyítható: úgynevezett gátlószeres kezeléssel, négy gyógyszer kombinációjával és folyamatos ellenőrzés mellett, akár fél-egy évig tarthat a terápia. A főorvos hozzáteszi: minél korábban fedezik fel, annál rövidebb a gyógyszerelés, ám ha késői stádiumban, akkor sorvadással, súlyos állapottal járhat. Terápia nélkül pedig gyakorta halálos a betegség.

Magyarországról azt mondja, erősen fertőzött volt a tbc tekintetében a 19. században. A tüdőszűrő-hálózatnak köszönhetően aztán jelentősen visszaszorult a betegség jelenléte: ma Európa legkevésbé fertőzött országai közé tartozunk. A tbc tüdőn kívüli formái ma a fejlett társadalmakban amúgy is igen ritkák – a fertőzés előfordulása jelentősen függ a szociális helyzettől. A vasi helyzetről pedig azt, hogy a nyár végén vármegyénkben is előfordult két TBC-s eset. Az, hogy a ceglédi betegek a magyarok vagy a vendégmunkások közül kerültek-e ki, nem derült ki a híradásokból. Vasban viszont tudható, hogy két vendégmunkás betegedett meg, a környezetük szűrésére és kontaktkutatásra is szükség volt. Mindkettejük az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben kezelték és mindketten meggyógyultak. (Ha egy közösségben felüti a fejét a betegség, akkor meg kell vizsgálni az összes ismert kontaktot. Lehet köztük olyan fertőzött, akinek nincs, vagy csak enyhe tünetei vannak. A betegek általában azokat betegítik meg, akikkel a leggyakrabban találkoznak.)

Magyarországon a tuberkulózis szűrésével, terápiájával és gondozásával külön rendszer foglalkozik. A tüdőgondozókban történnek a röntgenvizsgálatok, ám a folyamatos szűrés a betegség visszaesésével gyakorlatilag megszűnt. A tüdőgondozókban kiszűrt betegeket vagy ha más klinikai tünetek alapján felmerül a tbc megalapozott gyanúja, a pulmonológiai hálózatban kezelik, gyógyítják, ellenőrzik. (Lassan tenyésző baktériumról van szó, időbe telik, amíg bizonyítékot lehet szerezni, azonosítani a kórokozót.) Míg a nyugat-európai országokban nem, Magyarországon kötelező a tbc elleni védőoltás: minden egészséges újszülöttnek meg kell kapnia a BCG-vakcinát az élet első napjaiban, a hazabocsátásuk előtt, illetve legfeljebb egyéves korig.