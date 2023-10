Az új nyomvonal megépítésével nem csak Pápa és Győr, hanem az út menti települések is nyertek, hiszen felére rövidült a menetidő a két város között, biztonságosabbá vált a közlekedés, és csökkent az átmenő forgalom is. Kiemelték, hogy Pápa és a pápai repülőtér is bekapcsolódhat a kelet-nyugati gazdasági tengelybe.

A beruházás során 140 ezer köbméter aszfaltot építettek be, 150 km hosszú korlátot és 70 km hosszú vadvédő rácsot építettek ki, valamint közel 10 ezer fát és 200 ezer cserjét fognak ültetni.