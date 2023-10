Ötven éves a Szombathelyi Pedagógus Kórus, amelynek jelenlegi vezetőjét, Sándorfi Olgát kérdeztük a jubileumról, aki egyben a Parakvári Utcai Általános Iskola Kodály kórusának is karnagya.

A kórus a Bartók Teremben koncerttel ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a szeptember végén. A hangversenyen közreműködött a balogunyomi Bel Canto Énekegyüttes és a gyöngyösfalui Szent Márton-templom énekkara, valamint a karvezető iskolai együttese, a Kodály kórus is szerepelt a színpadon. Zongorán kísért Simkó Imréné, vezényelt Sándorfi Olga.

Aminta karvezetőtől megtudjuk: céljuk nem kevesebb, mint hogy a vox humanával, az emberi hanggal szebb tegyék mások és önmaguk életét is.