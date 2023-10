Hadat üzent az illegális gyorshajtóknak a rendőrség. Mik a tapasztalatok Vas vármegyében? - erről is kérdeztük Seffer Lilla r. őrnagyot. A sajtószóvivő beszélt a banki csalásokról, és azokról az e-mailben kapott fizetési felszólításokról, számlákról is, amikkel pénzt akarnak kicsikarni áldozataiktól a bűnelkövetők. Mire figyeljünk? - ezt is megtudhatja, ha meghallgatja podcastunkat.