Félt tőle, aggódott, hogy a tészta kiszakad, de a mama megnyugtatta: „Ne félj, a tészta befoltozza magát, amikor hajtogatjuk.” Alapszabály, hogy a rétest olyan vékonyra kell nyújtani, hogy alatta látszódjon a terítő mintája. Régen vászonterítőn nyújtották a tésztát, az volt az úgynevezett réteses ruha, amit semmi másra nem szabadott használni. Ilona a dédmamája réteses ruháját örökölte meg, amikor férjhez ment. Sokáig bírta, de néhány éve meg kellett válnia tőle, annyira elhasználódott az évek során. A töltelék ezerféle lehet. A túrós az örök kedvenc, ez nem maradhat ki egy sütésnél sem. Népszerűek a gyümölcsös változatok is: almával, meggyel, cseresznyével, ribizlivel, jostával, málnával és barackkal is meg lehet bolondítani a túrós, vagy akár a hajdinás, köleses tölteléket. Az érett füge is kiváló ízt ad, de Ilona mag nélküli szőlővel is próbálkozott már.

A káposztás töltelék lehet édes is, sós is, ki ahogyan szereti. Gyakran készül az oszkói konyhában krumplis rétes többféle ízesítéssel, legtöbbször póréhagymával, baconnal, lila hagymával, sóval, borssal. – A vaníliás, édeskrumplis rétes vendvidéki specialitás, csakúgy, mint a kerékrépás vagy csutrirépás változat. Amikor megsütöm, ugyanazokat az illatokat érzem, mint gyerekkoromban. Szinte ott vagyok a régi konyhában, ahol mindent megtanultam. Arra is emlékszem, hogy a túrós rétest néha jócskán meglocsolták a tepsiben, ezt hívták a család férfitagjai tocsogós rétesnek. Annyira könnyű és lágy volt, hogy kanállal kellett enni – árulta el zárszóként Ilona, akit gyakran hívnak workshopokra, bemutató sütésekre, hogy másoknak is megtanítsa rétessütést. Mint mondja, nemcsak lányok, asszonyok érdeklődnek, hanem férfiak is, és ők is egészen jók ebben a műfajban.