Általános iskolásként kezdett verset mondani. Egyszer az iskola sztár versmondója nem ért rá, hogy elmenjen versenyre, őt delegálták, és mindjárt meg is nyerte, onnantól kezdve mindig Prikazovics Ferencet küldték, és mindig az elsők között végzett a középiskola befejezéséig. A legelső a Váci Mihály Versmondó Verseny volt, ahol bő egy évtizede ő a zsűri elnöke. A Nagy Lajos Gimnáziumba járt, ő volt az intézmény egyik versmondó büszkesége. Ezt a tehetségét kiaknázva a városházán kezdett dolgozni, a versmondás, műsorvezetés, az irodalmi műsorok szerkesztése húszéves kora óta kíséri az életét. Ehhez kapcsolódott a Vas Megyei TIT-beli tevékenysége, amelyet küldetésnek tekintett: nyolc éven át hoztak létre társaival olyan irodalmi esteket, CD-ket, amelyekkel járták az országot és a határ menti magyar településeket.

Prikazovics Ferenc a versmondást évtizedeken át tanította is, a tanítványai országos versenyekre is eljutottak, és szép magyar beszéd versenyekre való felkészítések nyomán van Kazinczy-érmese is. A Ferrum Színpadnál volt színész, rendező is, és amikor létrejött az első vasi profi színház, a Mesebolt Bábszínház, hívták oda játszani, csakhogy bábszínész nem akart lenni. Elvállalta viszont a művészeti titkár posztot, és 1995 óta be is tölti azt, 2002-től pedig az intézmény igazgatóhelyettese is. – Az életem úgy alakult, hogy egyszerre lehettem rivaldafényben és háttérben is – mondja Prikazovics Ferenc. – Mindig csapatban dolgoztam, a városi televíziónál is, sokak munkája volt, milyen produkció jön létre. Nekem öröm az is, ha nem engem tolnak előre, hanem maradok hátul, de az én munkám is benne van a közösben.