A gimnázium sportnapján közös bemelegítéssel kezdtek, majd 2023 métert futottak le a diákok. Az elsősök felavatása után sportági bemutatók következtek, kipróbálási lehetőséggel, majd csapatversenyeken mérték össze tudásukat a gimnazisták. A labdarúgás és a kosárlabda mellett volt kick-box, amit Andorka Imre vezetett, a vívás rejtelmeibe Molnár Csaba avatta be az érdeklődőket, a dartsot pedig Petrovics Bálinttal lehetett kipróbálni. A Rába körmendi szakaszán a kajak-kenu sportból adott ízelítőt a Bereki Bárkás Egylet Egyesület Varga Gábor István koordinálásával, a lovaglást Ferencz Ajsa mutatta be Cyrano nevű lovával, zárásként pedig és az ugrókötelesek mutatkoztak be.