- Már csak az anyagiak előteremtése van hátra - fűzte hozzá a polgármester, majd arról is beszélt, hogy a napokban végre megkezdhette működését a Gasztonyért Egyesület. A szervezet számlaszámára várják azok adományait, akik szeretnék, hogy megvalósuljon az építmény, amely egy szárnyaló madarat idéz. Emeli a lelket, utal az őstörténetre és úgy készül majd el, hogy egyetlen fát sem kell a területen kivágni. Az épületfára már van ígéret az erdőbirtokosságtól, ahogy a falu határában lévő bánya is térítésmentesen adja majd a kavicsot. Az összes költség nagyjából 31 millió forintot tenne ki, Nagy Miklós bízik benne, hogy ez az összeg mihamarabb összejön.

A tervek szerint 2024 júliusának elején, Sarlós Boldogasszonykor, a falu jórészt feledésbe merült nagybúcsúján lenne az új épület felszentelése.

- Egy kegyhely jönne létre, ahová nemcsak a helyiek látogatnának el, hanem messze vidékről is jönnének emberek, ebben biztos vagyok. A Mária-kertig vezető út már esőben is járható, ki van táblázva minden. Nem titkolt cél, hogy a kápolna felavatásával egy időben kulturális programot, vásárt is tartsunk az erdei úton, egy új, színvonalas eseményt kínálva a térségben - mondta végül Nagy Miklós, aki szombaton reggel nyolc órakor gyalogos zarándokútra indul Mariazellbe, Kiss György plébános áldásával, hogy a Szűzanya segítségét is kérje a kápolna felépüléséhez.