Mint arról már beszámoltunk: Szombathely, az iskolaváros címmel nyílt kiállítás hétfőn a Puskás Tivadar szakképző iskolában, ami egyben 140 éves intézmény jubileumi ünnepsorának első állomása volt. Kedden délelőtt megtöltötték a szakközépiskola jelenlegi és egykori diákjai, tanárai az Agora Savaria Filmszínház nagytermét. Az ünnepi köszöntőkből kiderült: több tízezer tanuló végzett az intézmény falai között az eltelt 140 esztendőben. Dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője felidézte: anyai nagyapja a kőműves szakmát tanulta ki az intézmény falain belül. - Azok az iparos emberek, mesteremberek, akik itt végeznek, a fejükben és a kezükben lévő tudás által építik a szó minden értelmében, átvitt értelemben is ezt az országot és szolgáljuk önmaguk előrejutásukat, családjukat és az egész közösséget - fogalmazott Szombathely országgyűlési képviselője, aki rámutatott: az új szakképzési rendszerben a felsőfokú oktatási intézmények is nyitva állnak előttük, élhetnek ezekkel a lehetőségekkel is.

Dr. Nemény András polgármester elhozta dédapja több, mint 100 éves oklevelét, amit az ipari iskolában szerzett lakatosként. Felidézte azt is, 1883-ban a kormány rendeletben írta elő: minden városban, ahol 100-nál több ipari tanuló van, jöjjenek létre ipari iskolák. - Száznegyven éve folyamatosan itt van az ipari iskola, mély gyökereket eresztett és stabil, biztos bázist ad mindannyiunknak - húzta alá a városvezető, majd egy oklevelet adott át Vöcsei Imre igazgatónak a jubileum alkalmából.