Az Aktív Magyarország program támogatásával és a Magyar Szervátültetettek Szövetségének szervezésében megvalósuló program célja, hogy minél több embert motiváljanak testmozgásra, és ezáltal – az egészségmegőrzésen túl – a kiválasztott iskola számára egymillió forintot gyűjtsenek. A Millió Lépés az iskoládért applikáció letöltésével a regisztrált felhasználók valóságban megtett lépései virtuálisan is elszámolásra kerülnek, így végigjárva az Országos Kékkört, és az app révén megismerkedve az ország legszebb látnivalóival. Minden megtett kör után virtuális szelvény jár. A legtöbb szelvényt szerzett száz iskola sporteszközök vásárlására 1-1 millió forintot kap, és további száz iskola kültéri pingpongasztalt nyerhet a december 10-ig tartó kihíváson. Az applikáció ingyenes letöltését, valamint a regisztrálást követően csatlakozni lehet az általunk támogatni kívánt iskolához, és azon belül osztályhoz.

A lépésszámlálón túl lehetőség van mozgással töltött egyéb tevékenység, mint például kerti munka, kerékpározás, testnevelésóra, úszás, asztalitenisz, torna, aerobic vagy focizás percben történő rögzítésére is. Idén tavasszal mintegy kétszázezer ember és kétezer iskola csatlakozott a programhoz, és ez a szám folyamatosan növekszik. A felhasználók mozgásadatai alapján területi és korosztály szerinti szűrést is megnézhetünk az applikációban, így nyomon követhető hogy a településünkön egyéniben hányadik helyen állunk. Vas vármegyében jelenleg 603 fővel a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola vezet, ők virtuálisan eddig 26 Országos Kékkört tettek meg. Szombathelyi viszonylatban 545 fővel az Oladi Általános Iskola áll az első helyen, 16 virtuálisan megtett Kékkörrel. Naponta az applikációban más és más ismert közéleti személy vagy szervátültetett ember ösztönzi mozgásra a résztvevőket. A kihívás őszi fordulójában egyébként már gyaloglóklubok is regisztrálhatnak. Ezek a klubok főként az idősebb, hatvan feletti korosztályt aktivizálják. Nem marad el az ő díjazásuk sem, mert akik legalább egyszer körbejárják az Országos Kékkört, azok között 500 db Nordic Walking botot sorsolnak ki.