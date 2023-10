Sportos program volt a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Nádasdy Tamás Technikum és Kollégium működésének hatvanadik évfordulójára szervezett eseménysorozat lezárása. Az elmúlt szombaton reggel egy elszánt csoport gyülekezett az iskola udvarán. A harmincöt fős lelkes csapat innen indult, hogy a váltófutás végén megérkezzen Sárvárra.

- Tanárok, jelenlegi és az öregdiákok egy csoportja vállalta, hogy a váltófutással is tisztelegjen lassan már nyugdíjas korú iskola előtt – mondta még az indulás előtt Dorner Kornél, az intézmény igazgatója. – A menethez kerékpárosok is csatlakoztak. Annak, hogy Sárvár lett a célállomás, két oka is van. Egyrészt a két város között harminc kilométer a távolság, így lett meg összesen a 60 kilométer. Másrészt összeköt bennünket Nádasdy-család, illetve Nádasdy Tamás, iskolánk névadójának személye.