Országos szinten sok mezőgazdasági érték van, Sárváron a város történetéből adódóan pedig sok kulturális örökség kategóriájú érték. Takács Zoltán Bálint a példák között sorolja az itt élők munkásságát: a cukorgyárat építő Hatvany családot, Scherg Lőrinc főerdész tevékenységét, de a Sárvári Fúvószenekart, a Nemzetközi Folklór Napokat, a 700 éves Simon-Júdás Vásárt is, amelyre Zsigmond király és a Nádasdyak idejéből is van utalás. Ide tartozik Tinódi Lantos Sebestyén sárvári tevékenysége is, amely hagyományt folytatta a sárvári Diákírók, Diákköltők Találkozója, amelyhez olyan ma már híres emberek kötődnek, mint például Szabó T. Anna, Grecsó Krisztián, Fehér Renátó, a sárvári születésű Tóth Kinga, Dragomán György, vagy a régiek közül Sebeők János, Peer Krisztián, Varró Dani.

A sárvári értékek közül nem egy bekerült a vármegyei értékek közé is – a Nádasdy-vár és a gyógyfürdő a „vasiságot” is erősíti ­–, és kiemelt nemzeti érték a Népművészet Mestere díjjal kitüntetett Beszprémy Józsefné sárvári hímző munkássága. Mindezekről lelkesen, színesen és érdekesen mesél podcestünkben Takács Zoltán Bálint.