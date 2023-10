A hétvégén Uherské Hradiště meghívására látogatott el Sárvár cseh testvérvárosába az önkormányzat delegációja. A Csehországba utazó társaság tagjai dr. Máhr Tivadar alpolgármester, Varga Jenő és Szabó Lajos önkormányzati képviselők és Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója voltak.

A testvérvárosi találkozón a sárvári küldöttség mellett részt vett Uherské Hradiště szlovák, lengyel és német testvérvárosa is. A programban múzeumlátogatás, egy üveggyár megtekintése és - a szüreti időszakra tekintettel - bortúra is szerepelt – közölte közösségi oldalán dr. Máhr Tivadar alpolgármester, aki arról is beszámolt, hogy 2012. szeptember 9-én írt alá testvérvárosi együttműködési megállapodást Sárvár Uherské Hradištěvel, melynek történelmi előzménye is van, hiszen Mátyás király 1479-ben már elfoglalta a települést, és a városnak új címert adományozott. Erre az eseményre ma is emlékezik a városfalon található Mátyás-kapuja – áll a bejegyzésben.