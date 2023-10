Új bútorokat és eszközöket is vásároltak mintegy 4 millió forint értékben, emellett a projekt részeként több kiszolgáló -, illetve mellékhelyiség és egy új 80 négyzetméteres mozgásfejlesztő szoba kialakítására is sor került. A főbejáraton belül 14 új parkoló is készült, ezen kívül a járdaszakaszok térkövezése is megtörtént. Dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke hangsúlyozta: minden városi jogállású településre igaz, hogy a gyermeknevelést segítő intézményekben pozitív előrelépés történt: felújítottak, bővítettek vagy újat építettek az elmúlt években, hogy komfortossá tegyék a gyerekek mindennapjait.