A természettudományos jelenségek részei az életünknek és az iskolán kívül is van lehetőség a tanulásra, ráadásul szórakoztató formában. Arról nem beszélve, hogy az érettségi egyre inkább az életből vett példákra épít, és ha valaki nem ismeri fel a biológia, a fizika és más természettudományok törvényszerűségeit, összefüggéseit, akkor nem tud válaszolni a kérdésekre – mondják a tanárok, akik sorban a hatodik élmény-tanórájukat tartották pénteken a cirkusz produkcióira építve.

Felléptek a műsorban légtornászok és lovas akrobaták, hallhattunk a macskaidomításról, jókedvet hozott a manézsba Alfonse, a bohóc. Közben megtudtuk: ahhoz, hogy a magasban a különböző szereken be tudják mutatni gyakorlataikat, le kell küzdeniük tériszonyukat, félelmüket, ami evolúciós eredetű. Szó esett a stresszről is, ami tud ösztönző és gátló hatású is tud lenni és a szédülésről, ami minden forgó mozgásnál előfordul. Utóbbihoz társította elismert tudósainkat Kovacsics Bernadett: Bárány Róbertet például, aki 1914-ben a belső fület érintő kutatásaiért kapott orvosi-élettani Nobel-díjat és friss Nobel-díjasainkat, Karikó Katalint és Krausz Ferencet.