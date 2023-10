Személyes dolgainkat hátrahagyva, súlyos vasajtókon keresztül érkezünk a színházterembe. Percekig tart hozzászokni – ha hozzá lehet egyáltalán – a csupaszság érzéséhez, önkéntelenül nyúlnánk a telefonok után, de ezúttal nincs, ami elvonja figyelmünket. Akkor még nem tudom azt, amit 70 perccel később: éppen ez a „másállapot” adja meg a kellő alapot az előadáshoz. A függöny mögül kiszűrődnek a készülődés hangjai, miközben Kovács Mihály bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság szolgálatvezetője köszönti a vendégeket (hozzátartozókat, munkatársakat, és itt vannak a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet színészei is, akik a jóra való restség témájában készültek előadással). Hangsúlyozza: nem adaptációt látunk majd, a szövegkönyvet a fogvatartottak maguk írták.

Az előadás pedig egyfajta folytatása – második része – a tavaly bemutatott A hatalom ára című darabnak, amely a tízparancsolat közül az elsőt dolgozta fel vígjáték formájában. Humorból és poénból ezúttal sincs hiány, kell is, mert ahogy a program mentora, Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész – egykori szombathelyi zeneművészetis diák – mondja: a humor kinyitja a szíveket, a nyitott szívekbe pedig betalálnak a veretes mondatok. A szőlősbirtok házának nappalijában vagyunk – itt is maradunk –, de az ajtók használatával újabb terek kapcsolódnak be – képzeletben – a játékba, és egyszer utalást kapunk arra is: délután van. Hogy pontosan mennyi idő telik el, míg az áleladóból és álvevőből letartóztatottak lesznek és a „láthatatlan angyal” mondatai fülekre találnak, mindegy is.