A múlt hétvégén rendezték meg a hagyományos „Hunyad Megyei Magyar Napok” programsorozatot, amelyre a 92 főből álló vármegyei küldöttség is meghívást kapott. A delegációt Marton Ferenc a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke vezette, az utazók között pedig Csipkerek, Egervölgy, Halogy, Ikervár, Jánosháza, Oszkó, Vashosszúfalu lakóin kívül a jánosházi Millenniumi Polgári Egyesület és a Vashos ­ szúfalui Tájház vezetői is helyet kaptak. Vas vármegye ezúttal is aktív és igen sikeres szerepet vállalt a Vajdahunyadi vár Hunyadi Huszár udvarában megrendezett halászléfőzésben, vad- és marhapörkölt-készítésben, bemutatva vármegyénk gazdag gasztronómia hagyományait, örökségét, kincseit. Nagy „keletje” volt mindezek mellett a vasiak által készített lángosnak is, melyből több mint ezer darabot sütöttek a programra látogatóknak a küldöttség tagjai. Fontos, személyes találkozásokra ezúttal is sor került. Vajdahunyad és Hunyad megye önkormányzati vezetőin, az RMDSZ helyi csoportján kívül, Marton Ferenc alelnök a vajdahunyadi Magyar Házban találkozott Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel is. A küldöttség könyvbemutatóra is szíves meghívást kapott. Bán János író többkötetesre tervezett Hunyadi János sorozatáról hallhattak első kézből ismertetőt, maga az alkotó mutatta be nagy érdeklődés közepette a sorozat első elkészült darabját.