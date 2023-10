Vasi megemlékezések október 23. alkalmából

Vármegyeszerte megemlékezésekkel adóznak a hosszú hétvégén az 1956- os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója előtt.

Szombathelyen október 23- án tartják a városi megemlékezést. 16 órakor Jáki úti temetőben koszorúzzák meg Welther Károly síremlékét. 17 órakor az 56-osok terén ünnepi megemlékezést tartanak az elesett szombathelyi nemzetőrök emlékére. 18 órakor a Városházán összeül az ünnepi közgyűlés. Az 56-os Szövetség Vas Vármegyei Szervezete október 21én, szombaton 15 órakor tart megemlékezést a szombathelyi 56-osok terén. Köszönt: Horváth Gábor önkormányzati képviselő, megemlékezik: dr. Melega Miklós önkormányzati képviselő, a vasi levéltár igazgatója.

Répcelakon október 23-án 16.45-kor megkoszorúzzák az evangélikus templom falán lévő emléktáblát, 17 órakor a Répcelaki Művelődési Házban 17 órakor ünnepséget tartanak, köszöntőt mond: Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő. Az ünnepségen kitüntetéseket is átadnak.

Körmenden a Hősök terén, a Szabadságharcosok kopjafájánál tartanak megemlékezést október 23-án 10 órakor. Beszédet mond Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Szentgotthárd önkormányzata és az 56-os Szövetség Szentgotthárdi Szervezete hétfőn tart megemlékezést. Farkasfán 14 órakor a kommunizmus helyi áldozatainak emlékére felállított emlékmű átadására és felszentelésére kerül sor, beszédet mond Huszár Gábor polgármester. Szentgotthárdon 17 órakor kezdődik a városi ünnepség, Szabó Tibor, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója mond beszédet, majd a Hősi emlékműnél koszorúzásra kerül sor. Közreműködnek a Weöres Sándor Színház művészei és Szentgotthárd Város Fúvószenekara. A megemlékezés 18 órakor püspöki szentmisével zárul a Nagyboldogasszony-templomban.

Őriszentpéteren pénteken 17 órakor lesz ünnepi megemlékezés a művelődési házban. Ünnepi beszédet mond Szijártó László, a Vas Vármegyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának elnöke. Ezt követően koszorúzás lesz a református templom kertjében, majd a városközpontban lévő emlékműnél.

Orsolya-napi vásár – plusz hétfőn is Kőszegen

Huszonkettedik alkalommal rendezi meg a Natúrpark ízei – Gasztronómiai fesztivált és Orsolya-napi vásárt a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház. A történelmi belváros egyedi hangulatú terein, utcáin 150 vásáros kínálja majd portékáját október 21-től 23-ig.

A rendezvényen kirakodóvásárt tartanak a Natúrpark településeinek kézművesei: borászok, méhészek, virágkötők, fafaragók, gyöngyfűzők, csuhé-, báb- és terményjáték-készítők, tojásfestők, szalmafonók – a látogatók pedig kóstolhatnak, vásárolhatnak. A vásáron évek óta megjelennek a helyi civil szervezetek is, valamint a város és környéke művészeti együttesei a Fő téren és a vár területén. Szombaton és vasárnap is Orsolya-napi civil főzőversenyt szervez a művelődési központ a Civil Ízek Utcájában, a Diáksétányon. A megszokott bográcsételek mellett olyan ritkán kóstolható csemegékkel is találkozhatnak az ínyencek, mint a betyárgombóc kapros nyögvenyelővel, csutri répafőzelék gazdagon, pandúrleves, pejsli, legényfogó leves vagy éppen a kőszegi polgári kaszinótojás. Aki teheti, vigyen magával saját, nem eldobható poharat, tányért és evőeszközt!

KONCERT SZOMBATHELY Október 20., péntek 17.30 óra – Végállomás Klub: hat remek, fiatal zenekar mutatkozik be a Végállomásban, az első alkalommal megrendezett Anonim Fest keretében. Színpadra lép az Astorias és a The Age Budapestről, a KillerSick Sopronból, a Visionless Humaity Egyházasfaluból, a helyi erőket pedig a Nightheaven és a Ravenmask képviseli. Október 20., péntek – Arena Savaria: Horváth Tamás, ByeAlex és a Slepp és az Animal Cannibals az Arenában. Kapunyitás: 19 óra. Horváth Tamás: 20 óra. ByeAlex és a Slepp: 22 óra. Animal Cannibals: 23.30 óra. Október 21., szombat 20 óra – Végállomás Klub: a hazai punk fenegyerekei, a Hétköznapi Csalódások koncertje. Vendégük a Bebukottak és a helyi Kinek beszélsz te?! Október 22., vasárnap 21 óra – Végállomás Klub: Strictly Night a Végállomásban. Október 22., vasárnap – Arena Savaria: Rocktober. Rockünnep az Arenában. Az Ismerős Arcok mellett 120 perces koncertet ad az Ossian együttes, az estét pedig a Triász zárja. Kapunyitás: 17.30 óra. Ismerős Arcok: 18.15 óra. Ossian: 20.30 óra. Triász: 22.30 óra. Október 25., szerda 19 óra – Agora Savaria Filmszínház: Másnap – és mi most itt vagyunk. Cseh–Csengey/Beck– Szűcs. Ördögkatlan Produkció. Október 25., szerda 17 óra – Savaria Múzeum: A Cantus Savariensis Vegyes Kamarakórus koncertje. A koncerten felcsendülnek az egyes zenetörténeti korszakok kórusirodalmának gyöngyszemei. Az együttes célja: őrizni Kodály országában a magyar kóruskultúrát, hirdetni a közös éneklés szépségét, örömtelien lélekemelő erejét s értékeinek létjogosultságát. A kórus karnagya: Király Katalin. Október 26., csütörtök 19 óra – Agora Művelődési és Sportház: Komolyzenei disco. Komolyzenei DJ: Horváth Imre karnagy. SÁRVÁR Október 22., 18 óra – ZeneHáza: Happy Dixieland Band & Malek Andrea előadása.

SZÍNHÁZ SZOMBATHELY Október 20., péntek 19 óra – Agora – Művelődési és Sportház: Anyatigrisek. Az Anyatigrisek című előadás tabuk nélkül, rengeteg humorral mutatja meg, hogy valójában mit is jelent szülőnek lenni. Október 22., vasárnap 10 óra – MMIK Mesebolt Bábszínház: Michael Ende: Lenka és a tündér című matiné előadás, melyre 4 éves kortól várják a gyermekeket.

RENDEZVÉNY SZOMBATHELY Október 21., szombat 9–12 óra – Agora Művelődési és Sportház: Kézműves kuckó. Téma: erdei manócska posztóból. Október 21., szombat 9–12 óra – Agora Művelődési és Sportház: Növényi festék készítő és tojásíróworkshop. Foglalkozásvezető: Gajdos Zsuzsanna tojásíró népi iparművész, rajztanár. Október 21., szombat 9–16.30 óra – Agora Művelődési és Sportház: Fitt-mix. Program: 9 órakor kapunyitás. 10 órakor Best Body Aerobic Katus Attilával. 11 órakor Alakreformedzés, 12 órakor közönségtalálkozó Rubint Rékával. 13 órakor Zona Burn edzés Péntek Enikővel. 14 órakor Iron Box edzés Tatarek Rezsővel. 15 órakor Pilates and More edzés Pölös Zsófiával. 16.30-kor kapuzárás. Október 25., szerda 10 óra – Agora Savaria Filmszínház: Aranykapu Zenekar: Daloló erdő. Október 26., csütörtök 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Illés Péter: Paraszti Szőlőhegyek a Délnyugat-Dunántúlon. A helytörténeti klub rendezvénye, dr. Illés Péter Ph.D. etnológus, muzeológus előadása. Október 26., csütörtök 17 óra – Szombathelyi Képtár: TeTT/ Megtört progresszió a színházművészetben. Kerekasztal-beszélgetés. Milyen volt a színházi élet Magyarországon a múlt század 60-70-es éveiben – a tűrés, tiltás, támogatás koordináta-rendszerében? Hogyan működött a hivatalos kőszínházi struktúra – és miféle kezdeményezések születtek a struktúrán kívül? Ez a színházi nagyvadak – és a különleges „alternatívok” kora. De hát a szombathelyiek jól tudják, hogy „mindennek az Egyetemi Színpad az oka”. Jordán Tamás színművésszel, a Weöres Sándor Színház alapító-igazgatójával és Szabó István színháztörténésszel, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet egykori igazgatóhelyettesével Ölbei Lívia újságíró beszélget. RÉPCELAK Október 21., szombat 14 óra – Radó Kálmán tér: IV. Világgyaloglónap a Répcelaki Barangolók csapata, valamint a Répcelaki Művelődési Ház szervezésében. Gyülekező: 13.45-től. Zenés bemelegítés után túra a Rába Természetházhoz. Táv: kb. 8 kilométer. RUM Október 21., szombat 8-12 óra – Béke utca: I. Rumi Kézműves Vásár és Koszorúvásár. Közben: lángos, vattacukor, popcorn, hot dog. NICK Október 21., szombat 16 óra – Kultúrház: Lélekhang című előadás az egészségmegőrzés és a zene, a zenei aktivitás összefüggéseiről. Előadó: Fasching Zsuzsanna diplomás zeneterapeuta adjunktus. EGYHÁZASHETYE Október 21., szombat 17.30 óra Művelődési Ház: Közös múltunk egy-egy része. Hetyei Szüret negyed százada képekben, a kiállítást megnyitja és bemutatja: Bejczi József. VAN KÉT LEGENDÁNK… – ismerik? Gyerekek előadják, hölgyek elkészítik.

KIÁLLÍTÁS SZOMBATHELY Október 22., vasárnap 15 óra – Iseum Savariense: Szentély vagy kórház? Gyógyászati eszközök az Iseumból és környékéről. Ingyenes tárlatvezetés. Az Iseumból és közvetlen környékéről származó tárgyi emlékek igazolják, hogy a savariai szentély egykor kórházként, szanatóriumként is működött. Tárlatvezető: Sosztarits Ottó régész, intézményvezető-helyettes. Október 20., péntek 19 óra – Írókéz Galéria: Elemes betonkerítések. A második világháború utáni falusi élet változásai az épített tárgyi kultúrában. A FA Képzőművészeti Alkotóműhely II. kiállítása. Alkotók: Fusz Mátyás, Farkas Imre, Lieb Roland, Mészáros Gergely, Szanyi Borcsa, Szántó István. A tárlat megtekinthető október 27-éig, kedd–péntek: 14–17 óráig, szombat 10–15 óráig.