Ez alapozta meg a következő pódiumbeszélgetéseket: Erények és közélet címmel dr. Székely János megyés püspököt, Náray-Szabó Gábor kémikust (a Szombathelyen született, nárai kötődésű Náray-Szabó István vegyész fiát) és Sümegi István PhD, habil filozófust Lovass Tibor kérdezte.

- Igazság nincs, csak szubjektív vélemények – fogalmazott dr. Székely János, aki emlékeztetett Benedek pápa gondolatára is, miszerint nem arról van szó, hogy a modern ember rájött arra: sajnos nem tudom az igazságot és a valóságot megismerni, sokkal inkább arról van szó, hogy a modern ember nem is akarja a valóságot megismerni. Csak használni akarja, korlátlanul: a testét, az életét, a világ ásványkincseit.

- Ez nem annyira filozófiai felismerés volt, hanem az emberiség egy hatalmas, kamaszkori lázadása, amivel azt mondja, szabad vagyok, tehetek, amit akarok. Ebben a zsákutcában van a nyugati kultúra – folytatta a megyés püspök, aki szerint mintegy 50 év múlva visszaköszön majd a valóság.

Zsinórmértékké válhat-e a négy erény a közéletben?

- Divatos manapság azt mondani, hogy az erkölcs a szép lelkek ömlengése – ezt már Sümegi Istvántól hallottuk, aki hozzátette azt a véleményt is: de aki tudja, mitől döglik a légy, az a való világ törvényei szerint cselekszik. - Abszolút félreértés. Az erkölcs akkor sem válik le a valóságtól, az erkölcs a valóság része - hangsúlyozta. Szólt arról is: tudomásul kell venni, piacgazdaságban, egy profitorientált és versenyelvű társadalomban élünk, ami a (túl)fogyasztásra épül.

A kérdésre, zsinórmértékké lehet-e tenni ezt a négy erényt a közéletben(?), Sümegi István úgy látja: erre már nincsen esély, mert szeretnénk ugyanolyak lenni, mint a nyugat-európaiak, csak alacsonyabb színvonalon. Náray-Szabó Gábor viszont úgy véli, Kelet-Közép-Európában igen, Nyugat-Európában nincs erre esély. A professzor három alapvető fogalmat, életünket, gondolkodásunkat meghatározó iránytűt sorolt fel. Az első Isten, akkor is, ha nem járunk templomba. A második a nemzetünk, a magyarok 80 százaléka ragaszkodik a magyar nemzethez. A harmadik pedig a család. Nem véletlenül utasítjuk el az LMBTQ-propagandát.

Hende Csaba: Tegyük félre a nézetkülönbségeket!

Dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke Ferenc pápa 2014-ben elmondott gondolataira emlékeztetett. A Szentatya már akkor harmadik világháborúról beszélt, s annak felelőseit is megnevezte: a fegyverkereskedőket. Szombathely országgyűlési képviselője szerint most az a nagy kérdés, hogy Magyarországot minden külső nyomásgyakorlás ellenére is meg tudjuk tartani a béke útján. Ki tudunk-e maradni a most formálódó világméretű összecsapásból? Emlékeztetett a trianoni békediktátum következményeire, s arra is: az első világháborúban 670 ezer halottunk, a másodikban 1 millió halottunk volt. - A mostani nehéz helyzetben soha a mi életünkben nem látott szükség van a nemzeti egységre. Tegyük félre a jogos vagy jogosnak tűnő, vagy általunk annak vélt ellentéteket, nézetkülönbségeket az országban és itt helyben is. Minden jóakaratú nemzeti erőt fogjunk össze! Kapaszkodjunk a hitünkbe, abba a reménységbe, amit a gyerekek jelentenek! - fogalmazott.



Üzletről és etikáról Kollár László közgazdász, Kiss Katalin, a MAM-Hungária Kft. ügyvezető igazgatója és Tancsics Róbert, a Dura Automative Systems LLC globális pénzügyi igazgatója beszélt, őket Tanai Ibolya kérdezte.