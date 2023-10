Nem tudom, hány éve kezdődött az Iringó története... talán akkor, amikor Pintér Anikó,,lányai" közül ketten velünk voltak egy szobában a táborban. Amikor énekelt Gyenesen a vasi különítmény, nagyon jól szóltunk... – írja a közösségi oldalon örömében Szilágyi Varga Diána. Hozzátéve: - Így két éve összeálltunk egy csapattá: mi ,,őskövület" Rutafások és a gyerekkoruk óta éneklő Keltikések. Az elődöntőn két csokrot kellett énekelni. Mivel én állítottam össze mindkettőt, engem írtunk be művészeti vezetőnek. Mivel sárvári vagyok és nem írhattuk be település névnek Vas megyét (igen, szimplán megye volt még akkor), a tormásligeti, táplánszentkereszti, vasvári, büki, sajtoskáli, most már kőszegi (mit hagytam ki?) lányok és asszonyok kicsit sárváriak is lettek. Na, nem ragozom tovább.Ma volt a döntő, ahol a magyarbődi csokrunkkal Vass Lajos Nagydíjat kaptunk.Pintér Anikó büki próbái nélkül ez nem sikerült volna!! Köszönjük a Büki Művelődési Ház és Könyvtár által biztosított hátteret.