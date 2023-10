Kisteleki Gergely solymász tartott előadást a váti és nemesbődi gyermekek számára, akik megismerkedhettek a madarász Harris-ölyveivel és nyári lúdjával is. A bemutató fénypontja természetesen a reptetés volt, az egyik madár átrepült a libasorban leguggolt ovisok feje fölött, sőt az iskolában két tanuló kezéből formált karikán is. A legügyesebb gyermekek kezükre is behívhatták a madarat.