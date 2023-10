Mint arról korábban portálunkon is beszámoltunk augusztus végén, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének szakemberei a Savaria Múzeummal és Vasvári Helytörténeti Múzeummal közösen az egykori magyar határt őrző sánc egy részét vágták át és tárták fel, hogy pontosabb ismereteket szerezzenek a védmű építésének körülményeiről. Az ásatás során szenzációs leletanyag került felszínre, amelynek restaurálási munkálatairól a héten egy videót is megosztottak a Vasvár Népfőiskola közösségi oldalán. A videóból kiderül, nagy mennyiségben kerültek elő fém tárgyak, tulajdonképpen a 20. századig bezárólag, ez is azt mutatja, hogy eléggé aktív élet volt a vasvári sánc környékén az elmúlt évszázadokban. A fém leletek között nagy számban találhatóak nyílhegyek, amelyek nem a sáncon, hanem annak környékén jöttek a felszínre. A leletek között van Árpádkori, de kifejezetten ritkának számító avarkori tárgy is került elő.