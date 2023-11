Mint arról többször beszámoltunk, önkormányzati forrásból zajlik a Rumi Rajki István utca egy részének felújítása. Horváth Gábor önkormányzati képviselő aláírásgyűjtéssel is szorgalmazta a beruházás mihamarabbi elindítását, a munkálatok megkezdése óta pedig közösségi oldalán rendszeresen tájékoztatja a lakókat az aktuális helyzetről.

A napokban arról számolt be, már a kivitelezés megkezdésekor jelezte, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszernél is be kell avatkozni. Azt eredetileg nem tervezték az önkormányzatnál, észrevételeit két alkalommal is elküldte a polgármesteri hivatal illetékes osztálya felé.

"A Rumi Rajki István utcában a 400-as beton csővezetéket most cseréli a Szkendó Kft. 300-as KG csővezetékre. Erre egy vastagabb vasalt beton kerül. A csapadékvíz-elvezető rekonstrukciója után kerülhet sor az aszfaltozásra és a padkázásra.

Kérem, legyenek türelemmel!" - írta posztjában Horváth Gábor.