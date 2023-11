A helyes táplálkozás legalább annyira fontos egy kutya életében, mint egy emberében. Leendő vagy már gyakorló kutyagazdiként is rengeteg kérdés merülhet fel bennünk ezzel kapcsolatban. Hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni a kutya etetése kapcsán abban nyújt segítséget legújabb podcastünkben Rapcsányi Fruzsina, kutyakiképző.

Korábban, a kimondottan kutyáknak szánt eleségek megjelenése előtt még megszokott volt, hogy a kutya az ember által el nem fogyasztott maradékot eszi, ezek viszont egyértelműen nem fedezik az állat napi energia és tápanyag szükségleteit. Természetesen lehet adni a kutyusnak házikosztot kiegészítésként illetve a maradékon kívül más, ember által is fogyasztható élelmiszert is, viszont néhány dologra figyelni kell. Ezekről is szó esik, valamint mivel

- bár nagy odafigyelést igényel- egyre népszerűbbé vált a kutyák nyers hússal való etetése, erről is beszélgetünk.