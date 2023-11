– Kettős céllal született meg a program ötlete még 2016-ban: a fogyatékkal élők elfogadásának jegyében szerettük volna a sportot népszerűsíteni – emlékeztetett Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének elnöke. Hozzátette: évről évre igyekeznek lehetőséget nyújtani azoknak, akiket érdekel a pecázás, de körülményeik nem engedik, hogy egyedül látogassanak ki a horgászhelyekre. Köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy újra találkozhatnak. Juranovits-Racker Rita, a Vas Megyei ÉFOÉSZ Egyesület alelnöke megköszönte, hogy a szövetség és a jelen lévő horgászok lehetőséget biztosítottak. Ez a program felhívja a figyelmet az összetartozás fontosságára, kiemeli az együttműködés értékét, hangzott el. A szervezők a Decathlon Sportáruház támogatásával gondoskodtak a szükséges felszerelésről is: spiccbotot, csalit, etetőanyagot osztottak ki a résztvevőknek. Összesen tizenhat csapat nevezett, a sport- és fogyatékkal élő hobbihorgászok párban foglalták el a stégeket, hogy együtt versenyezzenek és élvezzék a természet szépségeit. A versenyzők vegyes korosztályt és horgászati tapasztalatot képviseltek, ami szintén hozzájárult a verseny sokszínűségéhez.

A kezdeti dudaszó után hamar horogra akadtak az első keszegek, küszök, sügérek. Már a verseny közben is látszott, szoros eredmények lesznek, mert minden horgászhelyen hasonló méretű halak akadtak közel azonos darabszámban. Végül két compóval és néhány kisebb hallal Szekeres Balázs és a Horvátzsidányi Otthon lakói alkotta csapat állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára – zsákmányuk összesen 2000 grammot nyomott. Molnár Miklós tavalyi partnerével, Málovics Norberttel és Horváth Gábor Miklóssal jól összeszokott horgászattal tereltek szákba 1620 gramm dévérkeszeget, ami az idén a dobogó második fokára volt elegendő. A harmadik és negyedik hely között mindös - sze 20 gramm különbség volt. A Zsankó György és Molnár Réka, Banga Gábor alkotta csapat végzett a bronzérmes helyen 940 grammal, míg Endrődy Zoltán és Bozzay Edina, Martonfi Kristóf 920 gramm fogással lett a negyedik.

A szervezők remélik: a hagyomány folytatódik, és még több közösség részesülhet az örömteli horgászat élményében. Fontos, hogy a Magyar Országos Horgász Szövetség és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége is kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élőkre, ezért az állami horgászokmány országosan a fogyatékkal élőknek mindös - szesen 500 forintba kerül, ami lényegében a fogási napló ára. Mentesülnek az 5000 forintos okmánydíj és az 5500 forintos egységes szövetségi hozzájárulás alól is. A vasi vizekre a napi és éves területi jegyekben is választhatják a kedvezményezett jegyet a fogyatékkal élők, ami szintén jelentős anyagi segítség a horgászat szabályos gyakorlásában.