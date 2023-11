Ozsváth Imre református lelkipásztor invitált bennünket az 1911-ben épült veleméri református templomba, amely nem körül határolt területen áll, nincs kerítése, rétek, mezők ölelésében magasodik az ég felé. Az épület látott már szebb napokat, amúgy nem nagy, harminc, legfeljebb negyven férőhelyes, de ugye sok jó ember, kis helyen is elfér. A lelkész úr a történeti bevezető után szűk falépcsőn indult el felfelé, a toronyba, ott van ugyanis a harang, amely egyesek szerint a 15. századból való, mások szerint még ennél is régebbi. Sőt, van olyan feltevés is, miszerint a harang Velemér emblematikus, sokak által ismert Árpád-kori katolikus templomából került a reformátusokhoz, akik kitűnő őrzői voltak hosszú időn keresztül.

Ozsváth Imre messziről indít, először az első világháborút megelőző harangrekvirálások idejét idézi, amikor a magyarországi harangállomány 55-60 százaléka megsemmisült. - Nem ágyúöntésre használták fel őket, mint ahogy azt ma is sokan gondolják, hanem lőszert gyártottak a harangok beolvasztásából nyert fémből - mondta lelkipásztor, majd izgalmas történetet mesélt: - A veleméri reformátusok is beszolgáltatták annak idején a harangjukat, amit a már elhunyt Szabó Elek bácsi édesapja és annak komája vitt be lovaskocsin Szombathelyre, Vas vármegye székhelyére. Miközben várakoztak, szétnéztek a vármegyeháza udvarán, hogy nincs-e kisebb harang a nagy helyett, amit becsaphatnának a szekér derekába, a széna alá. Találtak egyet, elhozták. Elek bácsi szerint ez a harang került a református templomba. Hangja most is hívogat és Isten dicsőségét hirdeti.