Több mint 80 000 magyar kitöltő – fiatalok és tapasztalt szakemberek – osztották meg véleményüket munkahelyválasztási szempontjaikról a cég 2023-as Munkaerőpiaci preferencia felmérésében. A jelöltvezérelt piac jelensége egyértelműen nyomon követhető: de míg előző évben a munkahely stabilitása kiemelten fontos szerepet kapott (3. hely), az idén az látszik, hogy a munkavállalók kevésbé tartanak munkahelyük elvesztésétől, és inkább olyan tényezőkre fókuszálnak, mint az alapbér növelése vagy a munka-magánélet egyensúlyának megtalálása.

A pénzbeli javadalmazási elemek tavalyhoz képest még tovább erősödtek: az alapbér és túlórapénz mellett megjelent a bónusz (3. legfontosabb) és a havi teljesítménybér is. Az előző évi felmérésben a gazdasági és társadalmi sokkhatások miatt (ukrán háború, energiaválság) a humán faktorok, mint a vezető szerepe vagy a csapat megtartóereje másodlagossá váltak. Az idei eredmények viszont azt mutatják, hogy az emberek elkezdtek adaptálódni a folyamatosan változó és kiszámíthatatlan környezethez.

Egyúttal rájöttek arra, hogy az önálló megküzdés helyett nagyobb mértékben támaszkodjanak egymásra, így a kollégákra és a felettesre is. A vezetők szerepének növekedését más preferenciák előtérbe kerülése is jelzi: a munka tartalma (4. hely), a magánélet tiszteletben tartása (5. hely), a munkaidőn belül elvégezhető munkamennyiség (7. hely) és az egyértelmű vezetői elvárások (10. hely) is feléjük megfogalmazott elvárások. Az egyetemisták válaszaiból jól kirajzolódik, hogy más elvárásokkal rendelkeznek ők a tapasztalt munkavállalókhoz képest.

A gyors előrejutás ígérete (karrierlehetőségek: 3. hely) és a folyamatos fejlődés (továbbképzési lehetőségek: 5. hely) a fiatalok számára kiemelten fontosak, miközben a már foglalkoztatottak a magánélet tiszteletben tartását (5. hely) és a támogató, együttműködő csapatot (6. hely) igénylik határozottabban. Utóbbiak első tíz preferenciája közé nem is kerültek be a karrierlehetőségek.