A 2024-es évre vonatkozó cím elnyerésére az alpesi kőszáli kecske és az európai vidra is pályázott. A kérdést a természetvédelmi szövetség honlapján indított közönségszavazással döntötték el - írja az MTI.

A mezei hörcsögök - a párzási időszakot leszámítva - alapvetően egyedül élnek, alkonyatkor és éjjel aktívak. Hat hónapig téli álmot alszanak. Kevés közös vonásuk van a kisebb termetű, háziállatként közkedvelt aranyhörcsögökkel. A mezei hörcsögök testhossza 20-27 centiméter, és 200-500 grammot is nyomhatnak. A zömök testű rágcsáló előfordulási területe elsősorban Közép-Ázsiától Kelet- és Közép-Európáig húzódik.

A mezei hörcsög egészen addig cuki megjelenésű, amíg fenyegetve nem érzi magát. Amikor veszélyt észlel, hátsó lábaira áll, és felfújja pofazacskóit, hogy nagyobbnak tűnjön. Ezzel egy időben vicsorgással, fújtatással és morgással igyekszik elrettentőnek látszani. Időnként még neki is ront ellenségének, és ez a váratlan stratégia gyakran életmentőnek bizonyul számára.

A természetvédelmi szövetség közleménye szerint a mezei hörcsög az egyik leginkább veszélyeztetett állatfaj Ausztriában. Míg a mezőgazdasági tevékenység fokozódásából kezdetben még profitálni tudott, ma már - a magas hatékonyságú aratási technikák miatt - táplálékhiány fenyegeti. A mezőgazdasági területek öntözése miatt föld alatti járataik víz alá kerülhetnek, és az építkezések miatt is egyre szűkül az élőhelyük, ráadásul a gazdák is kártevőként üldözik.