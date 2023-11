Dr. Kovács Antal a marosvásárhelyi orvostudományi egyetemen 1976-ban szerzett diplomát. Pályafutását a Hargita megyei Maroshévízen háziorvosként kezdte, majd Kolozsváron, Marosvásárhelyen dolgozott, 1983-ban szülész-nőgyógyász szakorvosi diplomát szerzett. Előbb Szászrégenen, aztán Maroslúdason praktizált. 1990-ben a Marosvásárhelyen történt események, a fekete március után – a család döntése alapján – biztonságuk érdekében a magyarországi áttelepülés mellett döntöttek. 1990. október 1-től Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészeti osztályán dolgozott. Az ország számos településéről érkeztek hozzá kismamák, szülő nők, akik bizalommal, magas szintű szakmai tudását elismerve fordultak hozzá. Az osztályon kezelt nőgyógyászati betegek, állapotos kismamák és szülőanyák kifejezett megelégedettséggel távoztak a kórházból.

A celldömölki kórház szülészeti osztálya 2011-ben az Év szülészete lett, kétszer második helyezést ért el. 2020-ban a Covid-járvány miatt az osztály tevékenységét ideiglenesen felfüggesztették. A pandémia után a kórház nem kapta vissza eredeti működési lehetőségeit. Dr. Kovács Antal jelenleg a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház szülészeti osztályán heti három nap Szombathelyen folytat aktív tevékenységet, és az ügyeleti ellátásban is részt vállal. A társadalmi szerepvállalás is fontos számára, a Kemenesaljai Egyesített Kórházért Alapítvány alapító tagjaként vesz részt a környezete egészségügyi szolgáltatásának fejlesztésében. Kapcsolatai révén az osztályon több alkalommal nagyarányú korszerűsítést végezetek. A Máltai Szeretetszolgálat segítségével az osztály bútorzatát, betegágyait modernizálták. Munkáját empátiával és betegcentrikussággal végzi, ezt az őt körülvevő dolgozóktól is elvárja. Több fiatal orvos tanulta ki mellette a szakma igazi fortélyait. Családjával együtt Celldömölkön él, sok időt tölt Ság hegyi birtokán.