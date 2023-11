Perl János polgármester részletesen beszámolt a gazdálkodási évről. Jó hírként említette, hogy az idén több iparűzési adóval számolhatnak, mint azt a 2022-es év eredményei alapján azt prognosztizálták. Felsorolta a vidékfejlesztési, TOP, Leader és Magyar falu program támogatásával megvalósult fejlesztéseket és a közeli terveket. Kiemelte, hogy folyamatosan keresik a lehetőségeket a gyermekintézmények bővítésére – a bölcsődéhez már jogerős építési engedély is van – ugyanis a gyermeklétszám örvendetesen növekszik. A zöldhulladék-kezelővel kapcsolatosan elébe ment a kérdéseknek: tavasz óta az önkormányzat mintegy „tesztelte”, hogy van-e igény az aprítóra, s hogy működése okoz-e lakossági panaszokat. Az eddigi érdeklődés azt igazolja, hogy a táplánszentkeresztieknek szükségük van arra, hogy ez a tevékenység szabályozott keretek között működjön – mondta a polgármester.

Kiderült az is, a falubeliek újabb vitára okot adó témája a Szécsen-park sorsa. A helyi védelem alatt álló őspark vadgesztenyefái elöregedtek, veszélyessé váltak, a közelmúltban egy letört ág az alatta levő játszóteret is megrongálta. Ennek ellenére kivágásuk terve, ahogy a polgármester megfogalmazta, nem aratott osztatlan sikert. Jöttek a tiltakozások, ellenvélemények. Az önkormányzat minősített favizsgálóval nézette meg a fákat, a szakvéleményt a település honlapján is közzétették. Sajnos az alapos műszeres vizsgálat szerint a fáknak csaknem fele már menthetetlen, továbbiaknál is beavatkozásra van szükség. A közeli napok, hetek, talán évek feladata lesz, hogy a veszélyt elhárítsák, ugyanakkor a meglévő madár-élőhelyeket és az értékes aljnövényzetet a legkevésbé háborgassák, és megkezdjék a park újratelepítését – az ajánlatok szerint hársfával.