Készültek a cukrászaik által sütött süteménnyel, legórobottal és az asztalos oktató saját készítésű intarziás alkotásaival. Interaktív standot rendezett be a KASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum terítési, zöldég-gyümölcs, mag- és pohárfelismerési feladattal, a „sertés bontási részei” puzzle-lal, fűnyírómotor-összeszerelési lehetőséggel. A Herman Ottó technikum standjánál a virágkötők apró díszeket készítettek; a környezetvédelmi-vízügyi „szekció” mágneses keverőt helyezett ki, hogy szemléltessék, hogyan kell egy oldatot homogenizálni. A gyerekek egy idegszövet-metszetet nézhettek meg, kis kaktuszt kapott, aki helyesen töltötte ki a standjuknál a tesztet. A kőszegi evangélikus középiskola, a TEKI standjánál az idén is egy életnagyságú ló várta a diákokat – az iskola a „termőföldtől az asztalig” szemléletet mutatta be. A Gépipari technikum pultjánál egy elektromos útvesztőn kellett átvezetni az érintkezőt az ajándékért. A Hefele standjánál mások mellett az építőipari szakmákat népszerűsítették: a jól ismert ács, burkoló, kőműves, festő-mázoló, tapétázó mellett arra is ráirányították a diákok figyelmét, hogy az építés-kivitelezési szakmák irányításához nem kell mérnöknek lenni: a középiskolai magasépítő technikusoknak néhány év gyakorlattal már vezető funkciójuk lehet a kivitelezésben.

Nincs dédelgetett gyermekkori álmuk, ami a pályaválasztásukat illeti, szeretnének minél több hasznos információhoz jutni a standoknál, hallottuk több megkérdezett diáktól. Mások konkrét elképzeléssel és kérdésekkel keresték fel a kiállítókat.

A megnyitón Vámos Zoltán főispán a kormányhivatal legnagyobb rendezvényének negyedszázados évfordulója kapcsán megköszönte annak ötletét és az elődök munkáját. Mint mondta, több mint 2000-2500 látogatóval számolnak az idén is. A program céljaként határozta meg, hogy bemutatkozási lehetőséget adjanak a vármegye rendkívül sokszínű képzési palettájának, a fiataloknak pedig arra, hogy ötleteket, inspirációt kapjanak a „merre tovább”-hoz. A rendezvény hatékonyabb lett: több fiatalt el tudnak érni az új helyszínen, jegyezte meg. Rettegi Attila, a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója arról beszélt: az ősz az általános és középiskolákban is a pályaorientáció csúcsidőszaka. Jó alkalom a kiállítás: egy helyszínen a vármegye minden iskolája meg tud jelenni. Nagyon fontos, hogy bátran jelentkezzenek a tanulók a szakképzésbe – hangsúlyozta.

Szerdán 18 óráig, csütörtökön 9-től 16 óráig várják az érdeklődőket a kiállításra.