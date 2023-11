– Éppen Szombathelyre érkezése napján jelent meg a hír: közel egymilliárd euró kifizetését javasolja az Európai Bizottság Magyarországnak az energetikai rendszer zöldítésére. Most örülnünk kell(ene)?

– Óvatos optimizmust javaslok inkább. Az elmúlt időszak tükrében talán megengedik nekem ezt az elővigyázatosságot. Mint európai parlamenti képviselő ott ülök ugyanis közöttük – most is onnan jövök –, hallom, látom, tapasztalom: a baloldal minden igyekezetével, az összes politikai eszközét bevetve szabotálja, minden lehetséges módon zsarolja az Európai Bizottságot és a Tanácsot azért, hogy megakadályozza, hogy Magyarország hozzáférjen a neki járó uniós forrásokhoz. Ebben történt most némi előrelépés, de pénz még nincs, csak ígéret. Ráadásul messze nem azokról a pénzekről van szó, amely Magyarország európai csatlakozásából és annak következményeiből kellene hogy részesüljön. A helyzet tarthatatlan, a teljes bizalomvesztés esélye áll fenn az unió iránt. Olyan részletekbe menően vizsgálatnak vetették alá Magyarországot, amelyet semmiféle európai jogszabály nem ír elő, miközben hazánk mindent megtett az egyezség érdekében, minden irányba kompromisszumkészséget mutatott. Világosan kell látni, hogy az Európai Bizottság nem Európa kormánya, az Európai Bizottság elnöke pedig nem Európa miniszterelnöke, hanem a nemzeti tagállamok által megszabott európai rendnek a kedvezményezettje.

– Erre neveztünk be 2004- ben?

- Természetesen nem. Olyan ez, mint amikor valakit először csak távolról ismerünk, aztán közelebb kerülünk hozzá és kiderül: egészen más, mint amilyennek hittük. Az elmúlt húsz évben bebizonyosodott: az európai együttműködésre nagy szükség van számos kérdésben – például a környezetvédelemben, csak hogy egyet említsek –, de időközben megváltoztak és még most is folyamatosan változnak a játékszabályok. Ismét csak egy példa: a család- és gyermekvédelem helyét átvette a genderőrület. Európa kényszerpályára sodródott az európai vezetés és egyes tagországok által. Ez nagyon nehéz helyzet. Az uniós együttműködés mindenkinek alapvető érdeke, de nem így.

– Jövő évben európai parlamenti választások. Mi lesz a tét?

– Az, hogy lesz e politikailag érdemi elmozdulás az európai normalitás és az európai biztonság kérdésében – utóbbi fizikai és gazdasági síkon is értendő. Az, hogy vissza tud-e találni Európa a saját értékeihez, a jelenlegi európai politikai elit ugyanis teljesen elfordult a valóságtól, a realitástól és saját gyökereitől. Eljött a politikai kijózanodás ideje. E téren egyébként optimista vagyok, de ehhez a jobboldali erőknek el kell végezniük a házi feladatukat minden tagállamban az előttünk álló néhány hónapban. Rajtunk (is) múlik, milyen lesz Európa jövője.