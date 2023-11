Önök azok, akik meghallják a rászorulók hangját. Munkájukat a hivatástudat és az emberek iránti szeretet vezérli - mondta köszöntőjében László Győző alpolgármester, majd Horváth Dóra a szombathelyi Zeneművészeti Szakgimnázium 10. osztályos tanulója, a Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program kedvezményezettje alapozta meg a gála hangulatát előadásával.

„Győrvári Edith-díj” adományozható annak a személynek, aki hozzájárult az önkéntes munka eredményességéhez, illetve támogatásával hozzájárult a város önkéntes ellátásának fejlődéséhez. A díjat évente egy személy kaphatja. A díjjal az Önkormányzat oklevelet és emlékplakettet adományoz.

2022-ben a „Győrvári Edith-díj”-ban részesül:

Csercsics Péterné

A 2001-ben alakult Szent Kvirin Szalézi Plébánia csoportjának alapító tagja. Szombathelyen született, nyugdíjba vonulása előtt a Ferrosüt Kft-nél dolgozott. Személyisége, szolgálatkészsége, állandó tettre készsége meghatározó a plébánia életében. A szalézi közösség tagjaként szervezi a feladatokat, megtalálja a közös hangot a fiatalokkal, idősebbekkel egyaránt. Állandó jelenlétével erősíti a nyári táborok sikerességét. Határozottságával, szervezőkészségével gyorsan megoldja a problémákat. Támasza a rászoruló családoknak, betegeknek, elmagányosodottaknak. Élen jár a rászorulók részére meghirdetett adományosztás lebonyolításában. Nem ismer lehetetlent, számára a segítés a mindennapok része.

„Szociális Ellátás Segítéséért-díj” adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 10 éven keresztül hozzájárult a szociális munka eredményességéhez, illetve támogatásával a város szociális ellátásának fejlődéséhez. A díjat évente legfeljebb két személy kaphatja.

2023-ban a „Szociális Ellátás Segítéséért-díj”- ban 2 fő részesül:

Rupa Etelka

Általános ápoló – általános asszisztens végzettségét 1978-ban szerezte meg, amely iskolai végzettség megszerzésével egy életre elköteleződött a segítségre, ápolásra, gondozásra szoruló emberek mellett. Nyugdíjba vonulása előtti utolsó munkahelye a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál volt, ahol gondozónőként segítette az intézmény munkáját. Az általa gondozott idős emberek életében meghatározó szerepe volt, kedvességével, értő figyelmével, nagyfokú empátiájával, vidámságával szebbé varázsolta hétköznapjaikat. Munkavégzése során a nagyfokú szakmaiság, precizitás jellemezte. Hivatástudata, kitartása, szakmaisága, szociális érzékenysége és emberi értékei méltóvá teszik az elismerésre.

Rupa Etelka a kiemelkedő, példaértékű munkájáért méltó a „Szociális ellátás segítéséért” - díj kitüntetésre.

Horváthné Veczel Éva

Tanulmányait befejezve 2000. december 27. napjától 2023. június 15. napjáig dolgozott a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézményben. Először analitikus könyvelő munkakörben, azt követően intézményi adminisztrátori feladatkörben végezte napi tevékenységét. Nagy munkabírás jellemezte, aki szükség esetén többletfeladatokat is vállalt. A sokrétű kihívásokhoz való hozzáállását, szervezőkészségét, figyelmét, precizitását munkatársai is nagyra becsülték. Az intézmény lakói is szeretettel, bizalommal fordultak hozzá. Munkaterületén folytatott tevékenysége elengedhetetlenül szükséges volt az ápolást, gondozást végző szakosított szociális intézmény eredményes feladatellátásához.

Horváthné Veczel Éva jelezte, hogy halaszthatatlan elfoglaltsága miatt a díjátadón nem tud részt venni. A kitüntetett részére az oklevél postai úton kerül megküldésre.

„A Pálos Károly- díj” II. fokozata adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 10 éven keresztül közreműködött a város magas szintű szociális ellátásában. A díjat évente legfeljebb két személy kaphatja.

2023. évben a „Pálos Károly-díj” II. fokozatát kapja:

Zséderné Kiss Éva

A Vas Megyei Tanács VB. Egészségügyi Szakiskola általános ápoló és általános asszisztens képzés elvégzése után a szombathelyi Egészségügyi Gyermekotthonban kezdett dolgozni gyermekotthoni gondozónőként. Pályafutását bölcsődei területen 1984-ben kezdte meg a szombathelyi Csicsergő Bölcsődében, majd egy év múlva a Százszorszép Bölcsődében folytatta, ahol jelenleg is végzi munkáját. Pedagógiai, pszichológiai módszertani ismereteinek továbbfejlesztése érdekében elvégezte Győrben, 2004. júniusában a bölcsődei szakgondozó képzést. Ösztönös pedagógiai érzéke, empátiás képessége a szülőkkel, kollégákkal való kapcsolatában is megnyilvánul. Zavartalan, derűs, elfogadó, szeretetteljes gyermekéveket biztosít minden csoportjába járó kisgyermek számára. Munkatempója nyugdíjazása küszöbén sem csökken. Tereptanárként a bölcsődébe érkező tanulókkal jó kapcsolatot alakít ki, példaértékű szorgalommal támogatja fejlődésüket. 39 éves kiemelkedő, példaértékű munkáját mindig jó kedvvel, szeretettel és humorral gyakorolja.

Szakmai és emberi értékei alapján Zséderné Kiss Éva méltó az elismerésre.

„Pálos Károly-díj” I. fokozat adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával hosszabb időt át, de legalább 15 éven keresztül segítette a város szociális ellátásainak fejlődését, fejlesztését, hatékonyságának növelését. A díjat évente legfeljebb egy személy kaphatja.

2023. évben a „Pálos Károly-díj” I. fokozatát kapja:

Sátori Margit

1999-ben általános szociális munkás végzettséget szerzett a POTE Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Tagozatán, majd 2002-ben pedig okleveles szociális munkás diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 2013-ban családsegítés témakörben sikeres szakvizsgát tett. 1999-től az Oladi Szociális Központban kezdett el dolgozni családgondozóként, majd a gyermekjóléti szolgálat szolgálatvezetőjévé nevezték ki. Jelenleg a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat II. sz. Szakmai Egység Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának szolgálatvezetője. Rendkívül nagy szakmai tapasztalattal és elméleti tudással rendelkezik a szociális alapszolgáltatások területén. Hosszú évek óta koordinálja az intézménynek felajánlott adományok eljuttatását az arra rászoruló családok számára. Folyamatosan képezte magát, új szakmai ismereteket szerzett. Rendkívül nagy teherbírással rendelkezik, saját magával szemben maximalista, társaival szemben következetes és humánus. Vezetőként törekszik a pontosságra, precizitásra, a hatályos jogszabályok megismerésére, betartására és betartatására. Tereptanárként számos felsőfokú szociális képzésben részt vevő hallgató számára nyújtott szakmai segítséget.