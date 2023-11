Az árak csak minimális mértékben emelkedtek a tavalyiakhoz képest, egy forralt bor decinként 450-600 forint körül mozog, míg a gyerekpuncsért 300-400 forintot kérnek el. A sima lángosért 1100- 1200 forintot, a sajtos-tejfölös verzióért 1800-2000 forintot kell fizetni idén. Az adventi élményparkban található karácsonyi körhintára 1000 forintért ülhetnek fel a gyerekek, egy menet körülbelül 3 percig tart. Csodás karácsonyi díszeket, kézműves termékeket, ünnepi dekorációkat is vásárolhatunk – nagyrészt szombathelyi kiskereskedőktől. Nagyon szembetűnő még a fényáradat, idén minden eddiginél több fényfüzért helyeztek ki a Fő téren, igazi varázslatos karácsonyi világ tárul elénk.

Újdonság az is, hogy egy LED-kivetítőn követhetjük a programokat. Ezen a kivetítőn majd mesedélutánt is tartanak a gyerekeknek. Az összképet pedig méltó módon megkoronázza az a 9 méteres fa, ami feldíszített állapotban már jelenleg is a Fő teret díszíti. Hétvégenként színpadi programok is várhatók: kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Két helyszínen is élvezhetjük az adventi programdömpinget.

A vásár nyitvatartási idejét tekintve a kiskereskedőket hétköznaponként 10 és 18 óra között találjuk meg, az ételes és italos pavilonokat 10 és 22 óra között, hétvégente 10 és 23 óra között kereshetjük fel. November 24-e és december 23-a között látogathatunk ki idén a szokásos Fő téri adventi vásárra, az óriáskerék január 21-éig a városban marad. Közben pedig fellobbannak az adventi gyertyalángok is.