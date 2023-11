Tölgyesi Ernőné a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett. Vezető tervező, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető (műemléki területen is); 2004- ben a városfejlesztés területén végzett munkája elismeréseként Hefele Menyhért-díjban részesült. Jelenleg a Renoterv Kft.-ben dolgozik, korábban pedig az IKV tervezői csoportjában végzett jelentős tervezői munkát Szombathelyen és azon kívül is. A vasi vármegyeszékhely belvárosában sok patinás épület megóvása, felújítása kötődik a nevéhez, hozzájárulva ezzel Szombathely arculatának megőrzéséhez. Tervezett épületei nemcsak esztétikusak, de funkcionálisan is jól működnek.

Tölgyesi Ernőné jelentős munkái közt szerepel a főtér védett és műemlék épületeinek felújítása, köztük a Belsikátor és a művészetek háza új arculata, a vasútállomás funkcionális és belső téri megújítása mellett az eredeti homlokzatának visszaállítása, a vármegyeháza homlokzatfelújítása és a dísztermének helyreállítása. Nevéhez fűződik az egyházmegye számos műemléki templomának és egyházi intézményének felújítása, köztük a Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőtér-beépítése, a szombathelyi Domonkos-rendi nővérek épülete, a Szombathelyi Premontrei Gimnázium, a Szalézi Diákotthon és Kultúrház homlokzatának felújítása-átalakítása.

További munkái közé tartozik még Szombathelyen, a Szily utcában a nagytemplom homlokzatfelújítása, az Eölbey-ház, az Idős Papok Otthona, a Bazársor épülete, a Brenner-kollégium átalakítása és felújítása, a Szily János utca 3–5. épületben a Győri Hittudományi Főiskola szombathelyi képzési központjának kialakítási tervei; Körmenden, a kastélyépületben a színház és a látogatóközpont kialakítása, a gyermekkönyvtár, a keleti és nyugati őrépületek felújítási tervei; a jelenleg építés alatt lévő körmendi mozi és közösségi ház tervezése; a Celldömölki Általános Iskola és a szakközépiskola felújításbővítési tervei, Rábahídvégen az EDS-irodaház kialakítása, az általános iskola, a malomépület, az önkormányzati épület, az orvosi rendelő és a művelődési ház kialakítása és az új ravatalozó terveinek készítése; Vasváron az Ezredesház, a temetőkápolna, műemlék épületek felújításának tervezése.

Számos más építési projekt műszaki ellenőrzése mellett a saját tervezésű munkákat tervezői művezetőként vagy műszaki ellenőrként követte végig.