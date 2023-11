A Vidékfejlesztési Program keretében sikerült pályázati forrást szereznie a séi önkormányzatnak a két útszakasz rekonstrukciójához. 2022 őszén adták be a pályázatot, s az év elején értesültek arról: támogatást nyertek – tudtuk meg Nagy Róberttől. Sé polgármestere hozzátette: minimális, mintegy 1 százaléknyi önerőt kellett az önkormányzatnak a pályázati összeghez hozzátennie, összességében mintegy 30 millió forintot fordíthatnak a beruházásra.

Ottjártunkkor is dolgoztak a munkagépek, már jól látszott a 082-es számú külterületi út régi és új nyomvonala. A tervezések során derült ugyanis ki: ez az út a valóságban nem ott található, ahol a földhivatali térképek szerint lennie kellene. A mostani pályázat arra is lehetőséget adott, hogy a település jogilag rendezze ezt a kérdést. - Itt a munkálatok kicsit bonyolultabbak, hiszen a leendő nyomvonalról kimarkolják a földet, és azt átteszik az eddig használt útszakaszra. A földtulajdonosok területeinek határai is rendeződnek, és ezzel egy évek óta húzódó probléma is megoldódik – tájékoztatott Nagy Róbert. A másik külterületi út, amire új burkolat került, a régi bucsui útra visz ki – ezt is megmutatta a polgármester.

A faluvezető hangsúlyozta: már kritikus állapotba kerültek ezek az útszakaszok, rekonstrukciójukat pedig azért is szorgalmazták, mert nem csak mezőgazdasági vállalkozók, hanem nagyon sok helybeli és a településen áthaladók is erre közlekednek autóval. Emiatt is az utak dupla burkolatot kapnak, az egyik 370, a másik 440 méter hosszan újul meg. A munkák elvégzésére a határidő 2024. április 30., ám a kivitelező jó ütemben halad, így várhatóan még idén átadhatják a forgalomnak mindkét útszakaszt.