„A közösségi közlekedés mindenkié, ezért a Wiener Linien utastájékoztatása és új segélyhívói is úgy lettek kialakítva, hogy minden utas használni tudja - akkor is, ha látás- vagy hallássérüléssel él együtt. Ráadásul a piktogramok azoknak is könnyebbséget jelentenek, akiknek gond van a beszédével vagy tanulási nehézséggel küzdenek” - mondta Hans-Jürgen Groß, a bécsi közműcégeket összefogó Wiener Stadtwerke-Csoport akadálymentességért felelős megbízottja annak kapcsán, hogy az U4-es metró Friedensbrücke megállójánál átadták a Wiener Linien első akadálymentes segélyhívóját. Ezt az év végéig még további három állomás követi, 2026-ra pedig akadálymentesre cserélik a bécsi metróállomásokon és felvonókban található összes segélyhívót – összesen 550-et. A lépéssel a bécsi közlekedési vállalat még világviszonylatban is az élvonalba tartozik.

Az új segélyhívó berendezés többek között abban különbözik a régitől, hogy egy érintőképernyő is tartozik hozzá. Ha valaki megnyomja a segélyhívó gombot, az irányítóközpont jelentkezik, ezzel egy időben pedig a képernyőn piktogramok és egyszerűen megfogalmazott angol és német nyelvű feliratok jelennek meg, amelyekkel a beszéd- vagy hallásproblémákkal küzdő utasok is az irányítás tudtára tudják adni, hogy milyen vészhelyzetről van szó. Ezután megállapítják a segélyhívás helyét és azonnal a helyszínre küldik a mentőket vagy a rendőrséget. A vakok és gyengénlátók számára Braille-írás, tapintható szimbólumok és dombornyomott betűk teszik lehetővé a segélyhívó használatát. Minden berendezésnél kamera van felszerelve, hogy a Wiener Linien munkatársai azonnal szemügyre tudják venni a helyzetet. Azt tanácsolják egyébként, ha valaki nem biztos benne, hogy vészhelyzet szem- vagy fültanúja, akkor is hívjon inkább segítséget.