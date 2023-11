Természetes

Ellátogattunk Sárvárra, Miklósi Zsolt üzletébe, ahol kiderítettük, vajon mi most a legkeresettebb.

– Virágkötészetileg idén a természetes anyagok, élő fenyő, termések, moha, ezek a legdivatosabbak. Színekben a piros még mindig nagyon trendi, a bemutatókon is főként ez a szín kerül előtérbe. Érdekes módon azt tapasztalom, hogy bár szakmailag ez a divat, pont a pirosból adjuk el a legkevesebbet. Ami nálunk kedvelt, az a fehér adventi koszorú, szeretik az élő fenyővel díszítetteket is, de a modernebb adventi tálak, dobozok is nagyon keresettek. Klasszikus

Szombathelyen az egyik nagy kertészetben is jártunk, ahol hasonlóak a tapasztalatok. A klasszikus lila, rózsaszín koszorúk mellett idén a fehér után a pasztell rózsaszín és a menta a legkedveltebb. A vásárlóknak az is fontos, hogy környezetbarát, lebomló és természetes alapanyagokból készüljenek az asztaldíszek. Szem előtt tartják, hogy több évig tudják használni ezeket. Egyre többen szeretik maguk elkészíteni a koszorújukat. Mi pedig összegyűjtöttünk néhány divatos trendet az adventi koszorúk készítésében:

Kocsis-Nagy Noémi egy kész csodával Szombathelyen

Fotó: © Cseh Gábor



Színkombinációk

A hagyományos zöld, piros mellett kísérletezhetünk más színekkel is. A modern adventi koszorúk gyakran tartalmaznak metálos fényű vagy csillámokkal díszített elemeket, amely stílusos megjelenést kölcsönözhetnek.

Formák

Egyedi formák és kialakítások: kreatívak lehetünk az adventi koszorú formáját illetően. Nemcsak a kerek formájú koszorúk a divatosak, hanem a hosszúkás, csillag vagy négyszögletű alakzatok is.

Anyagok

Modern anyagok is jöhetnek: kísérletezzünk! Ez legyen akár üveg, fém vagy fakorong. Így igazán egyedi és látványos adventi koszorúkat hozhatunk létre.

Egyedi jelentés

Merjünk személyes emléktárgyakat is díszítésként használni, ez lehet akár egy nagymamától örökölt üveggömb, vagy a gyermekünk által készített aprócska dísz.

Árak

Egy klasszikus, egyszerű adventi koszorú átlagban 6000 forintért vásárolható, de aki a díszesebb, egyedibb darabokat kedveli, azokért már 15–20 ezer forintot is elkérnek.

Szubjektív

A divat azonban szubjektív, mindenkinek más tetszik. Az adventi koszorú mindenképpen fontos része az ünnepi készülődésnek. Arról nem is beszélve, hogy egy csodaszép koszorú robusztus vagy karcsú gyertyákkal csodás dísze lehet az asztalnak vagy a komódunknak egész advent alatt.