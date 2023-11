Olvasói szokásokról, a könyvtárak előtt álló mindennapos kihívásokról is beszélt a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója, dr. Baráthné Molnár Mónika legújabb podcastunkban. Az egyperces Tik-tok videók korában hogyan látja a könyvtárak szerepét, helyét? - erre is rákérdeztünk. Mint ahogy szóba kerültek a nagy sikernek örvendő olvasásnépszerűsítő és a könyvtárhasználatot ösztönző programok, amik időről időre megtöltik látogatókkal, olvasókkal a szombathelyi intézmény tereit. A Berzsenyi Dániel Könyvtár egyszer már megkapta a Minősített könyvtár elismerést, idén újra pályáznak a címre. Az igazgató ezúttal azt is megosztotta velünk, hogyan kezdődött könyvtárszakmai pályája, és hogy hogyan tudja megőrizni a könyvtárigazgatói teendők és a család közötti egyensúlyt.