Mint arról korábban beszámoltunk, szabálytalansági eljárást indított a Miniszterelnökség illetékes osztálya a szentkirályi bölcsőde projektjével kapcsolatosan. Ennek részeként a kifizetéseket is felfüggesztették. A közgyűlésnek csütörtökön arról kellett döntenie, ennek ismeretében is megköti-e a város a nyertes céggel a kivitelezési szerződést. Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) módosító javaslattal élt: ha és amennyiben mégsem áll rendelkezésre a pályázati összeg, az önkormányzat akkor is biztosítson a beruházásra forrást költségvetésében. Horváth Attila költségvetésért felelős alpolgármester nem tiltakozott, a módosító indítványt pedig egyhangúlag hagyta jóvá a közgyűlés, ami mutatja: a szentkirályi bölcsőde megépítése mellett elkötelezett a képviselő-testület.

A szombathelyi termálfürdő területrészének átminősítését kérték

Határidőn belül meghozza a szükséges döntéseket a közgyűlés – mondta Nemény András polgármester a második napirendi pont tárgyalása kezdetén; az új településrendezési eszközök készítése kapcsán beérkezett vélemények kerültek napirendre.

Illés Károly felszólalásában megköszönte a dokumentáció elkészítésével járó többéves munkát a polgármesteri hivatal főépítészi irodájában dolgozóknak, külön kiemelve Sütő Gabriella városi főépítész szerepét. A frakcióvezető hangsúlyozta: az egész város érdeke az, hogy elfogadják ezt a dokumentumot, ugyanakkor látható, hogy bekerültek újabb lakossági kérések az anyagba. Leszögezte, frakciójuk nem támogatja Horváth Roland termálfürdő területére vonatkozó kérelmét. Emlékeztetett: korábban a Fidesz-KDNP képviselői tiltakoztak a szombathelyi termálfürdő területrészének értékesítése miatt.

A lakossági kérés most arra vonatkozik: az ingatlan idegenforgalmi besorolását egészítsék ki egészségügyi, szociális besorolással annak érdekében, hogy ott nyugdíjas otthon épülhessen.

A Szombathelyi Törvényszék bővítést tervez

Czeglédy Csaba képviselő (független) egy másik beadványra hívta fel a figyelmet. A Szombathelyi Törvényszék elnöke arról tájékoztatta a polgármestert: az Országos Bírósági Hivatal támogatásával tervezik a bíróság Szily János utcai „főépületének” bővítését. Az Ady téren lévő egykori börtön ingatlanát - az MNV Zrt-vel történt előzetes egyeztetés szerint - a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától a Szombathelyi Törvényszék kapja meg, és ott valósíthatja meg bővítési szándékát. A Szombathelyi Törvényszék elnöke jelezte azt is, hogy az egykori börtönépület egy részét elbontanák, az ingatlanon pedig a Szombathelyi Egyházmegye is építkezne. Ehhez kapcsolódóan kértek módosítást.

Czeglédy Csaba sérelmezte, miért nem kapott tájékoztatást az önkormányzat az egyházmegye beruházási terveiről, majd az Ady tér és a Szily János utca között egy sétány létesítése mellett kardoskodott.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a belváros önkormányzati képviselőjeként emlékeztetett: csak elő kell venni a fiókból azokat terveket, amik az Ady tér hasznosítására születtek: ha a buszpályaudvart átköltöztetnék, közparkot létesítenének. Arra is rámutatott: magántulajdonban lévő házak és területek vannak a Szily János utca és az Ady tér között.

A polgármester leszögezte: minden olyan tervet támogatni fog, aminek a végén idősotthon létesül Szombathelyen. A Szombathelyi Egyházmegye ugyanis szintén idősotthont építene az egykori börtön ingatlanán.

Horváth Gábor aggályainak adott hangot

Horváth Gábor önkormányzati képviselő aggályait fogalmazta meg: újabb kérelmek kerültek az anyagba, nem pedig vélemények. A termálfürdő területével kapcsolatosan rámutatott arra is: a Green Thermal Comfort Zrt-t (ez Horváth Roland cége) 2023 júliusában alapították és egyelőre még nem tulajdonosa az ingatlannak. A képviselő ezért kezdeményezte: az új kérelmeket 2024-ben, a következő felülvizsgálatnál vegyék figyelembe. Javaslatával egyetértett Czeglédy Csaba. Ez is kevés volt azonban ahhoz, hogy a módosító indítványt a testület többsége jóváhagyja: 11 tartózkodás, 1 nem és 6 igen szavazat mellett nem fogadták el a javaslatot. Az eredeti határozati javaslatot dr. Melega Miklós és Horváth Gábor tartózkodása, Czeglédy Csaba nem szavazata és 16 támogató voks mellett hagyták jóvá.

A dokumentáció visszakerül ezután az állami főépítészhez, aki az új beépítendő területek kijelölése miatt az országos főépítész véleményét is kikéri még. Decemberben újra a közgyűlés elé kerül az anyag.