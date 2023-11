Mint arról korábban beszámoltunk: csökkent Szombathely lakosságszáma, emiatt pedig kevesebb politikus foglal majd helyet a közgyűlésben. A helyi választási bizottság is támogatta az egyéni választókerületek új beosztását. Ha a helyi választási iroda vezetőjének határozata jogerőssé válik, a szombathelyiek jövő év júniusában már eszerint szavazhatnak.

A helyi választási iroda vezetőjének határozatát kedden tették közzé a város honlapján: a korábbi 14 helyett 12 egyéni választókerületet, azon belül összesen 72 szavazókört jelöltek ki Szombathelyen. A legnagyobb változás a városközponti választókerületeket érintette. Ha érdekli, lakóhelye melyik választókörzethez tartozhat, a linkre kattintva eléri a teljes dokumentumot.

Csaknem 6000 szavazó az egyik választókerületben, a másikban 4434

A központi névjegyzék alapján 62 ezer 153 választásra jogosultat tartanak nyilván a vasi megyeszékhelyen. Az új beosztás szerint egy választókerületben a szavazópolgárok számtani átlaga 5179 fő - tudtuk meg dr. Károlyi Ákos, a Helyi Választási Iroda vezetője által aláírt határozatból. Abból az is kiolvasható: az egyéni választókerületek kialakításakor a választásra jogosultak száma a fenti számtani átlagtól – a településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel – legfeljebb 15 százalékkal térhet el. A legtöbb szavazásra jogosult (5.956 fő) a 12. választókerületben (Brenner Tóbiás körúttól a Jáki úti temető és a Százhold utca környékén, valamint Újperinten át egészen a Petőfi-telepig) él, míg a legkevesebbet, 4434-et a 10-es számúban (Szentkirály, Szőlős, bogáti városrész) tartanak nyilván. Többeket meglepett, hogy a Széll Kálmán-Vörösmarty-Nádasdy utcák egy része továbbra is maradt a zanati városrész választókerületénél, a mostani módosítás lehetőséget adott volna erre a változtatásra is. A 6-os számú kerületben 5213 szavazópolgár voksolhat, ez a számtani átlaghoz képest mindössze +0,66 százalékos eltérést mutat.

Milyen szempontok szerint rajzolták át a választási térképet?

"Az új egyéni választókerületi beosztás kialakítása során elsődleges szempont volt, hogy a városban élő, a korábbi beosztást megszokott választópolgárok számára a lehető legkisebb változással járjon" - olvasható a határozat indokolásában. "Ezért az új választókerületi beosztásnál figyelemmel voltam egyrészt a város, illetve az egyes városrészek földrajzi elhelyezkedésére, másrészről az egy-egy egyéni választókerületre jutó választópolgárok számára. Előző szempontok alapján kizárólag azon választókerületeket érinti változás, ahol annak eszközlése elkerülhetetlen volt" - áll a dokumentumban. Megtudtuk azt is: szempont volt, hogy az egyes szavazókörökben korábban kialakított, és a választópolgárok számára ismert, megszokott szavazóhelyiségeken lehetőség szerint ne változtassanak. "Természetszerűen elkerülhetetlen volt, hogy bizonyos területek – különösen a földrajzi egység biztosítása miatt – ne kerüljenek át másik szavazókörhöz, egyéni választókerülethez" - írta dr. Károlyi Ákos.

A helyi választási iroda vezetőjének határozatát 15 napra kifüggesztették a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és közzétették a város honlapján is. Az egyelőre nem jogerős, felülvizsgálati kérelmet a Szombathelyi Törvényszékhez lehet benyújtani.